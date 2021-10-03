Son dakika haberleri! Dil ve Edebiyat Dergisi'nden "Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı" - Son Dakika

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından aylık olarak yayımlanan Dil ve Edebiyat Dergisi'nin bu ayki 154. sayısı "Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı" olarak okurlarla buluştu.

Çocuk edebiyatının ilke ve nitelik açısından eleştirel bir bakışla masaya yatırıldığı sayıda, makale, inceleme, deneme, tahlil yazıları ve şiirler yer alıyor.

Üzeyir İlbak'ın genel yayın yönetmenliğinde hazırlanan ve sayı editörlüğünü yazı işleri müdürü Elif Tokkal'ın üstlendiği dergide, 25 edebiyatçı, yazar, şair ve akademisyenin metinlerine yer veriliyor.

Derginin özel sayısında Türkiye'de ve dünyada çocuk edebiyatının kitap ve süreli yayınlar bakımından dünü ve bugünü, sunduğu imkanlar, yayımlanmış eserlerin olumlu ve olumsuz yönleri, nitelik ve nicelik bakımından yayımların değerlendirilmesi, çocuk edebiyatının çizgi sanatı, minyatür, çizgi roman, çizgi film, animasyon ve bilişim teknolojisiyle olan ilişkisi, kurmacanın, gerçeğin, mitlerin ve değerler eğitiminin çocuk edebiyatındaki varoluş biçimleri konularının ele alınıyor.

Makale, inceleme, deneme ve tahlil metinlerinin yanı sıra özgün ve klasik çocuk şiirleriyle çocuk yayıncılığına dair yayınevi sahipleri ve editörlerle yapılan söyleşilerin de okurların dikkatine sunulduğu dergide, Üzeyir İlbak, "Çocuğun İnsanlık Yolculuğu ve Çocuk Edebiyatı" başlıklı giriş yazısında, çocuk edebiyatının, her gün daha karmaşık hale gelen ve değerler bakımından yoksullaşan dünyaya çocukları en iyi şekilde hazırlaması gerektiği üzerinde duruyor.

İlbak, yazısında ayrıca "İnsanlık yeniden insan odaklı bir eğitime, özellikle çocuk eğitimine yoğunlaşmalı. Hedef ve niyet olarak geleceği kuracak iyimser, dürüst, ahlaklı, içinde yaşadığı toplumun değerler hiyerarşisine saygılı ve ahlaki, ilkeli bir nesil için çaba harcamalı, doğru ve hedef odaklı bir çocuk-gençlik edebiyatı üretilmelidir." değerlendirmesinde bulunuyor.

"Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı"nı oluşturan metinler arasında Tacettin Şimşek'in kaleme aldığı "Merhamet Eğitiminde Çocuk Edebiyatı", Elif Sönmezışık'ın "Metinden Ekrana, Ekrandan Bilinçaltına: 'Elektronik Hikayeci'nin Denetimindeki Çocuk Muhayyilesi", Gönül Yonar'ın "Çocuk Edebiyatı Mitle Karşılaşacak mı?" ve İlhan Kurt'un "Çocuk Edebiyatında Tahrip Unsurları" yazısı bulunuyor.

Dergide ayrıca Cahit Zarifoğlu'nun "Anlamak", Sezai Karakoç'un "Anneler ve Çocuklar", Alaeddin Özdenören'in "Kerem'in Çantası" gibi birçok şiir okurların beğenisine sunuluyor.

Dergi, çevrim içi olarak da "https://www.tded.org.tr/dergi/10285/dil-ve-edebiyat" adresinden de incelenebilir.