Son dakika haberleri: Mersin itfaiyesinin çalışmalarına sertifikalı K9 köpekleri destek veriyor - Son Dakika

Mersin'de itfaiye ekiplerinin zorlu arama ve kurtarma çalışmalarında, "Ares", "Maki" ve "Melo" adlı sertifikalı K9 köpekleri de görev alıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile yapılan görüşmeler sonucunda "Ares", "Maki" ve "Melo" adlı K9 köpekleri, çeşitli eğitimlerden geçirildi.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan K9 köpekleri, aldıkları sertifikalar sayesinde İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesine dahil edildi.

K9 köpekleri, idarecileri eşliğinde iz takip, arama ve kurtarma çalışmalarına katılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Afet Arama ve Kurtarma Şube Müdürlüğü K-9 Birim Amiri Ali Aydilek, K9 köpekleriyle Elazığ ve İzmir'deki deprem bölgelerinde görev aldıklarını belirtti.