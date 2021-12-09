Son dakika haberleri... Selimiye Camii restore ediliyorHem restore edilecek, hem de ibadete açık olacak - Son Dakika

- Selimiye Camii restore ediliyor

Hem restore edilecek, hem de ibadete açık olacak

EDİRNE - Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camii'nin restorasyon çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 3 buçuk yıl sürmesi ön görülen restorasyon çalışmalarında da ibadete ve ziyarete açık olacak.

Edirne'de 1568 yılında Mimar Sinan'ın 90 yaşındayken yapımına başladığı ve 7 yıl süren çalışmaların ardından 1575 yılında ibadete açılan Selimiye Camii'nin kapsamlı restorasyonu için çalışmalar başladı. 446 yıllık tarihi caminin restorasyonu Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülecek. 40 ay süreceği tahmin edilen restorasyon çalışmaları boyunca cami ibadete ve ziyarete açık olacak. Caminin cam ve ahşap pencereleri tamamen yenilenecek, kalem işlerindeki bozulmalar da restorasyon çalışmalarıyla giderilecek. Ayrıca caminin kubbeleri ve kubbelerin üzerinde deforme olan kurşunlar değiştirilecek.

"Selimiye'nin Edirne için önemi çok büyük"

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Selimiye Camisinin Edirne açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Selimiye'nin restorasyonu Edirne açısından çok ehemmiyetli bir konudur. Çünkü dışarıda yaşayan insanlara Edirne dediğinizde aklınıza ilk ne geliyor diye sorsak Selimiye bir numaradır. Edirne'yi ziyarete gelen her insanın öncelikle gittiği yer de yine Selimiye oluyor. Selimiye'deki restorasyon çalışmalarımız bizim Edirne olarak yıllardır üzerinde durduğumuz bir konudur. En son bu yıl Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine Kültür Turizm Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü yapılmış olan çalışmalara ödenek ayırmak ve programa koymak suretiyle restorasyonu başlatmış olduk. Bu çalışma bizim açımızdan da en kritik konulardan birisiydi. 2020 yılı içinde de bunun gerçekleşmesi için çok çaba göstermiştik. 2020 yılı özel bir yıldı. 2021 yılı içinde bunun gerçekleşmesi, ihalesinin ve yer tesliminin yapılmış olması çok kıymetli ve değerlidir" dedi.

İbadete ve ziyarete açık olacak

Restorasyon sırasında ziyerit ve ibadete açık olacağını ifade eden Vali Canalp, "Restorasyonu yaparken Edirne açısından kritik olan ikinci husus da Selimiye'nin restorasyon sırasında hizmet vermesidir. Hem bir ibadethane olarak hem de ziyaret edilmesi açısından bu koşulların sağlanmasını ortaya koymak çok önemliydi. Bu planlamayı bir değişikliğe uğratma zorunluluğumuz var. Bir tarafta restorasyonu yapmamız lazım diğer taraftan da Selimiye'yi açık tutmamız lazım. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz müteahhit firma ile birlikte yeni bir çalışma yapıyor. Hem Selimiye'nin 3 buçuk yıllık dönem boyunca restorasyonunun yapılması hem de caminin kubbesi görülebilir şekilde olmasını sağlamamız lazım. Misafirlerimiz geldiğinde bütünlüğü görebilecekleri şekilde ve geldiklerine değer şekilde bir çalışma yapılıyor. Yakın zamanda Selimiye'de restorasyon öncesi son Cuma'mızı kılacağız. Sonrasında ise artık kısmi olaraktan Selimiye'de de belli bir bölümü kapatmış olacağız" diye konuştu.

"Gelecek nesillere kalıcı bir eserdir, Selimiye Camii"

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisine İstanbul'dan ziyarete gelen Yasin Eren, "Şuanda Edirne Selimiye Camisindeyiz. Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' olarak adlandırdığı tarihi eserlerinden biri Selimiye Camisindeyiz. Burası yıllardır sürekli hayran kalarak izlediğimiz, gördüğümüz ve nefesini soluduğumuz yer. Geldiğimiz zaman beli başlı restorasyonlar olduğunu fark ettik. Arkadaşlardan aldığımız bilgi kadarıyla da kubbelerin yenileneceğini, zamanla kurşunların deforme olduğunu ve şuanda kubbelerinde 400 ton kadar kurşun mevcutmuş. Görünen ve deforme olan yerlerin yapıldığını gördük ve çok memnun olduk. Gelecek nesillere kalıcı bir eser. Mimar Sinan gibi baş ustanın eserlerini görmek. Onları solumak o kadar çok hoşumuza gidiyor ki anlatamam" ifadelerini kullandı.