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Son dakika haberleri | Sivas Devlet Tiyatrosu "Ölümcül Oyun"u seyirciyle buluşturacak - Son Dakika

Son dakika haberleri | Sivas Devlet Tiyatrosu "Ölümcül Oyun"u seyirciyle buluşturacak

09.11.2021 12:24
Son dakika haberleri | Sivas Devlet Tiyatrosu

Son dakika haberine göre Sivas Devlet Tiyatrosunda (SDT) psikolojik gerilim türündeki "Ölümcül Oyun" sahnelenecek.

Sivas Devlet Tiyatrosunda (SDT) psikolojik gerilim türündeki "Ölümcül Oyun" sahnelenecek.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, David Foley tarafından kaleme alınan, Erzurum Devlet Tiyatrosu yapımı "Ölümcül Oyun"u, Emel Aslan Türkçeye çevirdi, Mehmet Yıldız yönetti.

Geçmişle bugünün hesaplaşmasını konu alan iki perdelik oyun, Atatürk Kültür Merkezi sahnesinde 11, 12 ve 13 Kasım'da saat 19.30'da seyirciyle buluşacak.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında seyircilerden aşı kartı veya 48 saat önce yapılmış PCR test sonucu istenecek. Oyunun biletleri, "www.biletinial.com" internet sitesinden, "Sanat Cepte" uygulamasından ve SDT gişesinden temin edilebilecek.

Son dakika haberleri | Sivas Devlet Tiyatrosu Ölümcül Oyun u seyirciyle buluşturacak

Devlet Tiyatroları, Erzurum, oyunlar, Sivas, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberleri | Sivas Devlet Tiyatrosu 'Ölümcül Oyun'u seyirciyle buluşturacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Sivas Devlet Tiyatrosu "Ölümcül Oyun"u seyirciyle buluşturacak - Son Dakika
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