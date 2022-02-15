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Son Dakika | Hatay'da hidrosefali hastası çocuğun polis olma hayali gerçekleştirildi - Son Dakika

Son Dakika | Hatay'da hidrosefali hastası çocuğun polis olma hayali gerçekleştirildi

15.02.2022 20:44
Son Dakika | Hatay'da hidrosefali hastası çocuğun polis olma hayali gerçekleştirildi

Son dakika habere göre Hatay'ın Arsuz ilçesinde hidrosefali hastası çocuğun polis olma hayalini emniyet ekipleri gerçekleştirdi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde hidrosefali hastası çocuğun polis olma hayalini emniyet ekipleri gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tülek Mahallesi'nde hidrosefali (beyin ve beyin çevresinde aşırı sıvı birikmesi) hastalığı bulunan 13 yaşındaki Umut Karakaya'nın polis olma hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti.

Karakaya'nın evine giden trafik polisleri, Karakaya'ya çeşitli hediyeler verdi.

Polis şapkası takan Karakaya, polis aracına bindi.

Karakaya'nın ailesi, Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Son Dakika | Hatay'da hidrosefali hastası çocuğun polis olma hayali gerçekleştirildi

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Hisarcık, Arsuz, Hatay, Polis, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son Dakika | Hatay'da hidrosefali hastası çocuğun polis olma hayali gerçekleştirildi - Son Dakika


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