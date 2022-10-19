Son dakika kültür sanat: Tarihi Yarımada'da Çanakkale Savaşları'ndan kalma Projektör Tepe Şehitliği bulundu - Son Dakika
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Son dakika kültür sanat: Tarihi Yarımada'da Çanakkale Savaşları'ndan kalma Projektör Tepe Şehitliği bulundu

19.10.2022 15:00

Son dakika haber... Tarihi Yarımada'da Çanakkale Savaşları'ndan kalma Projektör Tepe Şehitliği bulunduÇANAKKALE Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Tarihi Alan Başkanlığı'nca şehitlikleri ihya çalışması çerçevesinde Büyükanafartalar köyünde Projektör Tepe Şehitliği bulundu.

Tarihi Yarımada'da Çanakkale Savaşları'ndan kalma Projektör Tepe Şehitliği bulundu

ÇANAKKALE Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Tarihi Alan Başkanlığı'nca şehitlikleri ihya çalışması çerçevesinde Büyükanafartalar köyünde Projektör Tepe Şehitliği bulundu. Şehitlikte, Çanakkale Kara Savaşları'nda bölgede görev yapan ve ismi tespit edilen 1'inci, 17'nci, 33'üncü, 35'inci, 39'uncu ve 126'ncı Alaydaki toplam 322 şehidin ismi yazılacak.

Çanakkale Savaşları'nda düşmana geçit vermeyerek tarih yazan kahraman Mehmetçiklerin gerçek mezarları, son yıllarda Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından tespit edilip, ihya edilmeye başlandı. Anafartalar Köyünde Tarihi Alan Başkanlığının çalışmaları çerçevesinde, Çanakkale Kara Savaşları'nda kalma Projektör Tepe Şehitliği tespit edildi. Şehitlikte, bölgede görev yapan ve ismi tespit edilen 322 şehidin ismi yer alacak.

Canını ortaya koyan ve şehit olan kahraman Mehmetçiklerimizin ebedi istirahatgahı olan ve yeni tespit edip ihya ettiğimiz Projektör Tepe Şehitliği'ndeyiz. Projektör Tepe Şehitliği'mizde 322 vatan evladımız kefensiz yatmaktadır. Biz de Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı olarak o kahramanların hatıralarını yaşatmak ve uğruna şehit oldukları bayrağın gölgesinde ebedi istirahatleri için çalışmalarımızı başlattık. ve 322 şehidimizin ismini tespit ettik. Bu arkamızda görmüş olduğunuz toprakta kefensiz yatan 322 mehmetçiğimizin ismini tespit ettik ve hemen çalışmalarımıza başladık. Doğal dokuyu, orijinalliği bozmadan en az beton ve demir kullanarak çok sade bir şekilde bu şehitliklerimizi ihya ediyoruz. O kahramanların isimlerini tarihe nakşediyoruz. Tarihi Yarımadaya gelen ziyaretçi o kahramanların isimlerini hem öğrenmiş olacak, hem de o kahramanları tarihe mal etmiş olacağız. Biz bu toprağa hangi şehitliği yapsak, hangi abideyi diksek, onların o büyüklüğünü, o kahramanlığını, o fedakarlığını haklarını ödeyemeyiz. Tarihi Alan Başkanlığı olarak bir hayalimiz var. Bu kahramanlığı Çanakkale Ruhunu gelecek kuşaklara aktarmak ve tarihe nakşetmek. ve gelen her ziyaretçi, gelen her Türk evladı bu memleketin evlatları onların isminden hem bilecek. Onları saygıyla anacak hem de belki bir Fatiha okuyacak" dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Kültür Sanat Son dakika kültür sanat: Tarihi Yarımada'da Çanakkale Savaşları'ndan kalma Projektör Tepe Şehitliği bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika kültür sanat: Tarihi Yarımada'da Çanakkale Savaşları'ndan kalma Projektör Tepe Şehitliği bulundu - Son Dakika
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