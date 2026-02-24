Son Sobacı Vural Ersin: Mesleğim Yok Olma Tehlikesinde - Son Dakika
Son Sobacı Vural Ersin: Mesleğim Yok Olma Tehlikesinde

24.02.2026 11:27
Safranbolu'nun son sobacısı Vural Ersin, çırak bulamadan 42 yıllık baba mirasını yaşatmaya çalışıyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinin son sobacısı 61 yaşındaki Vural Ersin, çırak bulamadığı mesleğinde ürünlerine rağbet azalsa da 42 yıllık baba mirasını yaşatmaya çalışıyor.

Tarihi Çarşı'da babasından devraldığı sobacılık mesleğini 42 yıldır sürdüren 61 yaşındaki Ersin, doğal gazın yaygınlaşması sonucu talebin azalması ve çırak yetişmemesi nedeniyle yok olmaya yüz tutan zanaatının ilçedeki son temsilciliğini yapıyor.

Ersin, AA muhabirine, dede mesleğinin sıcak demircilik, baba mesleğinin ise sobacılık olduğunu söyledi.

Baba mesleğine devam ettiğini belirten Ersin, "Mesleği ikinci kuşak olarak sürdürüyorum ama bizden sonra yetişen hiç eleman olmadığı için bizimle bu meslek sona erecektir." dedi.

Ersin, mesleğe 1984'te başladığını anlatarak, "O zamandan bu zamana devam etmekteyim. Dedem 80 yıl önce Demirciler Çarşısı'nda sıcak demirciliğe başlamış. Tarımda kullanılan saban demirlerinin çelikleme ve tamiratını yapmış. Babam da sobacılık mesleğini yapmış. Biz de bu mesleği babamızdan öğrendik ve sürdürmekteyiz. Bu meslekten 2015'te emekli oldum." diye konuştu.

Atölyede kışın odun sobası, kova, ördek soba, baca şapkası, baca küllüğü ve baca kapağı yaptıklarını anlatan Ersin, yazın da maltız (ayaklı taşınır ocak) ve mangal yaptıklarını dile getirdi.

Ersin, çocuklarının da mesleği yapmak istemediğini vurgulayarak, eskiden Tarihi Çarşı bölgesinde çok sayıda sobacı olduğunu kaydetti.

Kışın yüzlerce sattığı sobadan şimdi 10-20 tane satabiliyor

Bazı arkadaşlarının mesleklerini değiştirdiğini aktaran Ersin, şöyle devam etti:

"Kimisi çatı aktarma işlerine başladı. O işler daha revaçta olduğu için o mesleklere döndüler. Çarşıda tek sobacı olarak biz varız. Mesleğimin sürdürülmesini isterdim. Bizden sonra devam edilmesini, gençlerin tercih etmesini isterdim ama gençler bunu nedense tercih etmiyorlar. Bizim meslek de bitmek üzere olduğu için genelinde her yer doğal gaz oldu. Talepler düştü. Önceden 400-500 soba satardık kış sezonunda, şimdi 10-20 sobaya kadar düştü satışlarımız."

Ersin, eskiden çevre ilçelerdeki pazarlara soba satmaya gittiklerini, vatandaşlarınsa kış gelmeden 2 ay önce sobalarını tedarik ettiğini anlattı.

Sobanın yapım aşamasından da bahseden Ersin, şunları kaydetti:

"1 metreye 2 metre sacı giyotin makasta kesiyoruz. Daha sonra silindir makinesinde kenet yapıyoruz ve mısranın üzerinde tokmaklıyoruz. Sonra ön kapaklarını kesip kıvırıyoruz. Punta ve perçinlemenin ardından kapağı önüne puntalıyoruz. Yuvarlak şekilde altını, üstünü kesiyoruz. Daha sonra kordon makinesinde çekerek altını, üstünü kıvırarak yerine çekiçle montalıyoruz. Ondan sonra ayaklarını takıyoruz. En sonunda da borularını ayarlıyoruz."

Ersin, rızkını sobacılıktan kazandığını vurgulayarak, "Mesleğimden gayet memnunum. Mesleğimi icra etmekten çok memnun olduğum için sağlığım da hamdolsun yerinde. Hiçbir zaman için şikayetimiz yok elhamdülillah." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

