Son Yayık Ustası Cemil Kuru - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Son Yayık Ustası Cemil Kuru

50 yıldır yayık üreten Cemil Kuru, geleneği yaşatıyor ancak ilgi azalıyor, çırak yok.

31.01.2025 22:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın son yayık ustası, artık dekoratif yayıklar üretiyor

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde 50 yıldır yayık üreten Cemil Kuru, mesleğin son ustası olarak el emeğiyle ürettiği geleneksel ürünleriyle hem geçimini sağlıyor hem de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir geleneği yaşatıyor.

Niksar ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Cemil Kuru, 50 yıldır el emeğiyle yayık, fırın küreği ve yer sofraları üretiyor. Çocuk yaşlarda başladığı bu mesleği, aralıksız olarak sürdürerek hem geçimini sağlıyor hem de eski bir geleneği yaşatıyor. İsmetpaşa Mahallesi Yangın Ahmet Sokak'taki küçük atölyesinde tek başına çalışan Cemil Usta, Tokat bölgesinde yayık üretimi yapan son usta olarak dikkat çekiyor. İnce ince doğranan keresteler kalıplara yerleştirilerek çemberle birleştiriliyor. Son olarak zımparalanan yayık ve fırın kürekleri satışa hazır hale getiriyor. Bir zamanların vazgeçilmezi olan yayıklara günümüzde ilgi azaldığı gibi bu mesleği devam ettirecek çırak ta bulunmuyor. Özellikle mayıs ve haziran aylarında yaylaya gidenlerin aldığı yayıklar günümüzde küçük kafe işletmeleri tarafından talep görüyor.

"Bu iş sülaleden geliyor"

Ailesiyle birlikte yayık yapmayı bir gelenek haline getiren Cemil Kuru; "Bizim sülaleden geliyor bu iş, babamdan öğrendim. 50 seneye yakın bir süredir bu mesleği icra ediyorum. Bu el sanatına olan ilgi giderek azaldı. Bu meslekte çırak yetişmiyor. Tokat bölgesinde benden sonra bu işi yapan olmayacak, biz son nesiliz" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Ekonomi, Kültür, Niksar, Yaşam, Tokat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Son Yayık Ustası Cemil Kuru - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:32 Mide bulandıran görüntü: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi Mide bulandıran görüntü: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi
23:23 Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak
22:46 Trump’tan 3 ülkeye yaptırım kararı Trump'tan 3 ülkeye yaptırım kararı
21:27 Akademisyen Çiğdem Bayraktar Öz hakkında tutuklama kararı Akademisyen Çiğdem Bayraktar Öz hakkında tutuklama kararı
20:46 Türkiye’den BM Güvenlik Konseyi’ne Kıbrıs tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz Türkiye'den BM Güvenlik Konseyi'ne Kıbrıs tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz
09:46 Yağlarını aldıran Demet Akalın’dan çöl pozları Yağlarını aldıran Demet Akalın'dan çöl pozları
09:44 Mansur Yavaş, İmamoğlu’na destek için Çağlayan Adliyesi’ne geldi Mansur Yavaş, İmamoğlu'na destek için Çağlayan Adliyesi'ne geldi
09:35 Altın altın olalı böyle fiyat görmedi Altın altın olalı böyle fiyat görmedi
09:34 Dün gece galibiyet alamadık Ülke puanında son durum belli oldu Dün gece galibiyet alamadık! Ülke puanında son durum belli oldu
09:30 Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek değişiklik Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek değişiklik
09:14 Üç gün sonra zorunlu Uymayana 176 bin lira ceza kesilecek Üç gün sonra zorunlu! Uymayana 176 bin lira ceza kesilecek
09:09 Yeşilçam’ın yıldızı Sevtap Parman, Alzheimer’a yakalandı Yeşilçam'ın yıldızı Sevtap Parman, Alzheimer'a yakalandı
09:05 Faruk Fatih Özer’in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı Faruk Fatih Özer'in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 01:22:01. #1.11#
SON DAKİKA: Son Yayık Ustası Cemil Kuru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.