Sonbahar Cümbüşü: Ağaç Tünelli Yol - Son Dakika
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Kültür Sanat

Sonbahar Cümbüşü: Ağaç Tünelli Yol

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Bartın'daki ağaç tünelli yol, sonbaharda muhteşem renk cümbüşü ile ziyaretçilerini bekliyor.

10.10.2024 13:01
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Ağaç tünelli yollarda sonbahar cümbüşü

BARTIN - Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan ilçesi Safranbolu ilçesinden Bartın'ın Ulus ilçesine uzanan karayolunun 5 kilometrelik bölümündeki ağaçlar adeta yol boyunca tünel oluşturuyor. Güneşin aydınlatmaya zorlandığı yollarda, sonbaharda ise kırmızıdan yeşile uzanan renk cümbüşü seyrine varılmaz bir manzaraya neden oluyor

Karabük'ün yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Safranbolu ilçe sınırından, Bartın'ın doğa severlerin sık sık ziyaret ettiği Ulus ilçesi arasında yer alan karayolundan geçenler, yolun yaklaşık 5 kilometrelik bölümünde yer alan ağaçlı tünelden geçiyor. Yol, her iki kenarında sıra sıra dizilen ağaçların birbirine uzanan dalları ile sürücülere ve yolculara, ağaçtan tünellerin içerisinden geçtiğine yönelik bir his veriyor.

Bölgeden yazı mevsiminde geçenlere yeşilin her tonunu sunan ağaçlar, sonbaharda ise sarıdan yeşile uzanan bir renk cümbüşü ile yoldan geçenleri karşılıyor. Yaz, kış her dönemde eşsiz bir manzarası bulunan yolun, sonbaharda ağaçlardan yola ve yol kenarlarına düşen yapraklar kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Geçen araçlarla yoldaki kuru yapraklar uçuşuyor

Masalımsı bir yolda seyahat ederek manzaranın tadını çıkaranlar ise yol kenarlarında piknik yaparak, sık sık fotoğraf çekiliyor. Ağaçlı yolda arkadaşları ile piknik yapan Adem Akan, sık sık bölgeye piknik yapmaya ve görüntü çekmeye geldiğini belirterek, yol kenarında ise manzara eşliğinde piknik yaptığını da ifade etti. Ağaçlı yolun her mevsimde ayrı güzelliği olduğunu belirten Akan, "Burası Karabük Safranbolu, Bartın Amasra, Kastamonu Cide gibi bölgedeki turizm merkezlerine gelen her yerli ve yabancı turistin mutlaka görmek istediği bir yer. Her mevsimde güzel olan bu yıl bence sonbaharda daha başka oluyor. Kırmızıdan yeşile uzanan bu yolu, görmeyenlere de mutlaka tavsiye ederim" diye konuştu.

Benzerini masallarda görmenin mümkün olacağı yolda ilerleyen araç, zaman zaman kuruyarak ağaçlarından dökülen yaprakların arasında seyir ediyor. Yaprakların arasından geçen araçların rüzgarı ise kuru yaprakları uçuşmasına neden olurken, görenlere keyifli anlar yaşatıyor. Kimi zaman ise sürücüler ve yolcular araçlarından inerek, yol kenarındaki dökülen yapraklar üstünde romantik bir yürüyüş de yapıyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Safranbolu, Karabük, Bartın, Turizm, Kültür, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sonbahar Cümbüşü: Ağaç Tünelli Yol - Son Dakika

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