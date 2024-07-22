Sorgun Yaz Festivali (SORFEST) Başlıyor! - Son Dakika
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Kültür Sanat

Sorgun Yaz Festivali (SORFEST) Başlıyor!

Sorgun Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Sorgun Yaz Festivali (SORFEST), 3 Ağustos 2024 Cumartesi günü başlayacak. Bu yıl festival kapsamı genişletilerek Eymir ve Doğankent beldeleri de festival bünyesine katıldı. Festival süresince yöresel ürünler sergisi, çocuklar için şişme oyun alanları ve atlı gösteriler gibi etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca halk konserlerinde İlkay Selçuk, Keja, Arif Şahin ve Mümin Sarıkaya sahne alacak. Festivale tüm Sorgunlular ve çevre illerden misafirler davet ediliyor.

22.07.2024 13:59
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Sorgun Belediyesi tarafından üçüncüsü düzenlenecek Sorgun Yaz Festivali (SORFEST) 3 Ağustos 2024 Cumartesi günü başlayacak.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci bu yıl, Eymir ve Doğankent beldelerinin de festival bünyesine katılarak, kapsamın genişletildiğini söyledi.

Ekinci, 5 Ağustos'ta yöresel ürünler sergisi açılacağını, 7 Ağustos Çarşamba günü Eymir beldesinde çocuklar için şişme oyun alanları ve atlı gösteri düzenleneceğini belirterek, "Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek halk konserlerinde İlkay Selçuk, Keja, Arif Şahin ve Mümin Sarıkaya sahne alacak. 8 Ağustos Perşembe günü Doğankent beldesinde etkinlik yapılacak ve sanatçılar konser verecek." dedi.

İlçe merkezinde 9 Ağustos Cuma günü Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda çocuklar için oyun alanı oluşturulacağını ifade eden Ekinci, "Motokros ve drift gösterileri yapılacak. Festivale tüm Sorgunluları ve çevre illerden misafirleri davet ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Sorgun Yaz Festivali (SORFEST) Başlıyor! - Son Dakika

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