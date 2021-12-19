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"Start 22" karma sergisi İstanbul'da sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

"Start 22" karma sergisi İstanbul'da sanatseverlerle buluştu

19.12.2021 10:23
"Start 22" karma sergisi İstanbul'da sanatseverlerle buluştu

Uluslararası 35 sanatçının eserlerinin yer aldığı "Start 22" adlı sergi, Kelimat Sanat Evi'nde açıldı.

Uluslararası 35 sanatçının eserlerinin yer aldığı "Start 22" adlı sergi, Kelimat Sanat Evi'nde açıldı.

Yerli ve yabancı farklı disiplinlerden sanatçıların yaklaşık 100 eserinden oluşan karma sergi, bir ay boyunca ziyaret edilebilecek.

Sergiye ilişkin, AA muhabirine açıklama yapan sanatçılardan Muhanad Nassiri, asıl eğitiminin mimarlık olduğuna değinerek, eserlerinde ilhamını mimari projelerden aldığını ve teknik olarak mimariden faydalandığını söyledi.

Nassiri, Kelimat galerisinin İstanbul'da Ortadoğu estetiğini sunmak için güzel bir fırsat sunduğuna dikkati çekerek, "Burada Türk sanatçılarla birlikte Ortadoğu ve Türkiye kültürünü yakınlaştırıyoruz. Farklı milletlerden sanatçılarla İstanbul'da böyle bir sergide bir araya gelmekten çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kelimat Sanat Evi Sanat Direktörü Adnan Al Ahmad da yeni yılın Türkiye için çok daha iyi bir yıl olacağını dile getirerek, "Ben sanat ve kültür alanında Türkiye için çalışıyorum. Dolayısıyla her zaman daha iyi olmasını umuyorum, İstanbul'un gelecek yıllar için dünyada sanatın merkezi olacağını düşünüyorum. Kesinlikle böyle bir potansiyeli olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Sanat Evinin kurucularından Hüseyin Emiroğlu ise serginin 2021'e vedadan ziyade 2022'ye merhaba sergisi olarak gördüklerini belirterek, galeri olarak pandemiye rağmen 2 yıldır neredeyse hiç ara vermeden her ay bir sergi açtıklarını söyledi.

Sergide eserleri bulunan sanatçılar arasında Ömer Mirdemir, Zehra Soltani, Asiye Sarıoğlu, Yalda Yaghin, Ahmad Tallaa, Talip Keser, Mustafa Akalan, Saeid Esmaeily, Onur Arıkan, Orhan Benli, Salih Alnajar, Muhanad Nassiri, ABD Alrahman Resan, Sibel Okumuş, İpek Mursaloğlu, Wahdah Mahdi, Jwan Khalaf, Özlem Metinkaya, Ayşe Eylül Sönmez, Mohammad Zaza, Rahmi Sabour, Adel Alasvand, Morteza Khosravi, Demet Atay, Azad Hame, Deniz Karakurt, Aksam Alsalloum, Kader Öztürkmen, Rukiye Epli Dede, Kerem Arsan, Tolou Zabihi, Akrem Zave, Rukan Aslan, Ali İrgin, Hatice Karadoğan ve Yüksel Özen yer alıyor.

Kelimat Sanat Evi'nin 3 katında yer alan sergide yaklaşık 100 eser sanatseverleri bekliyor.

Start 22 karma sergisi İstanbul'da sanatseverlerle buluştu
Start 22 karma sergisi İstanbul'da sanatseverlerle buluştu
Start 22 karma sergisi İstanbul'da sanatseverlerle buluştu
Start 22 karma sergisi İstanbul'da sanatseverlerle buluştu
Start 22 karma sergisi İstanbul'da sanatseverlerle buluştu

Orta Doğu, İstanbul, Türkiye, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Start 22' karma sergisi İstanbul'da sanatseverlerle buluştu - Son Dakika


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