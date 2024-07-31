Stratonikeia'da Atatürk Resimleri Sergisi Açıldı

Kültür Sanat

Dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia'da restore edilen tarihi binada sulu boya Atatürk resimleri sergisinin açılışı yapıldı.

Antik kentte yaklaşık 120 yıl önce tütün deposu olarak kullanılan Mehmet Eskişar dükkanı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kamulaştırılarak Muğla Valiliği tarafından restore edildi.

Tarihi yapıda Yatağan Kaymakamlığı, Belediye ve Kazı Başkanlığının destekleriyle sulu boya Atatürk resimleri sergisi açıldı.

Yaklaşık 20 eserin yer aldığı sergi, antik kente gelen ziyaretçilerce iki hafta gezilebilecek.

Yatağan Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç, açılışta yaptığı konuşmada, vatandaşların görmesi için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bilinmeyen resimleri de dahil sulu boya resimlerinden oluşan sergiyi antik kentte açtıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay ise ilçenin çok önemli bir yeri olan Stratonikeia'da böyle bir serginin açılmasından mutluluk duyduğunu, özellikle portre sulu boya çalışmasının farklı bir çalışma olduğunu anlattı.

Günay, sanatla iç içe olan Yatağan hayalini gerçekleştirmek için çalıştıklarını da ifade etti.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt ise birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia Antik Kenti'nde kazı çalışmalarının devam etiğini dile getirdi.

Kentte kazı ve restorasyon çalışması yaptıklarını belirten Söğüt, "Burada en az 9 ayrı dönemde eserleri çıkarıyoruz. Bu bina Kültür Turizm Bakanlığı tarafından kamulaştırıldı. Muğla Valiliği tarafından restore edildi. Eskiden tütün deposu olarak kullanılan tarihi yapı artık kültür ve sanata hizmet ediyor." diye konuştu.

Sulu boya resim sanatçısı Ressam Hasan Şimşek de Atatürk resimlerinin tarihi bir yapı içinde sergilenmesinin kendisi için gurur verici olduğunu kaydetti.