Stratonikeia'da Roma Hamamı kazısında bin 900 yıllık üç çocuk ayak izi bulundu - Son Dakika
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Stratonikeia'da Roma Hamamı kazısında bin 900 yıllık üç çocuk ayak izi bulundu

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Stratonikeia\'da Roma Hamamı kazısında bin 900 yıllık üç çocuk ayak izi bulundu
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Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde sürdürülen kazılarda, yaklaşık bin 900 yıl öncesine ait üç çocuğun ayak izleri ortaya çıkarıldı. Roma Hamamı'nın frigidarium bölümündeki çalışmalarda bulunan izler, antik kentte yaşayanların günlük hayatına ışık tutuyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde sürdürülen kazılarda, yaklaşık bin 900 yıl öncesine ait üç çocuğun ayak izleri ortaya çıkarıldı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan ve dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia'da arkeolojik kazı çalışmaları devam ediyor. Stratonikeia ve Lagina Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt ve ekibi, antik kentin batı caddesi yanında bulunan Roma Hamamı'nın spor alanı olan palaestra, giriş bölümündeki soyunmalık apodytorium ve içerisinde havuzların yer aldığı soğukluk bölümü frigidariumda çalışmalar yürüttü. Bu yıl frigidarium bölümündeki kazı çalışmalarının tamamlandığını belirten Prof. Dr. Bilal Söğüt, bölgede önemli buluntulara ulaşıldığını ifade etti. Kazı çalışmalarında hamamın havuzları ve çevresindeki bölümlere ait nişler ortaya çıkarılırken, yapının antik dönemde yıkıldığı haliyle üst örtüsüne ait mimari ve yapı malzemeleri de bulundu. Çalışmalar sırasında ortaya çıkarılan üç çocuğa ait ayak izleri ise antik kentte geçmişte yaşayan insanların günlük yaşamına ilişkin dikkat çekici bir iz olarak değerlendiriliyor. Yaklaşık bin 900 yıl öncesinden günümüze ulaşan ayak izleri, Stratonikeia'nın yalnızca anıtsal yapılarıyla değil, burada yaşayan insanların günlük hayatlarına ilişkin izleriyle de tarihi önem taşıdığını ortaya koyuyor.

Kaynak: İHA
Kültür SanatYatağanKültürMuğlaÇocukRomaSon Dakika

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