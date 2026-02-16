STS Bodrum\'a Emeği Geçenlere Plaket

Cumhuriyet döneminin ilk yelkenli okul gemisi olma özelliği taşıyan STS Bodrum Okul Gemisi'nin yapımında emeği geçenlere plaket verildi.

Bodrum ve Karya Bölgesi Kültür Sanat ve Tanıtma Vakfı (BOSAV) Başkanı Süleyman Uysal, ilçedeki bir otelde gerçekleştirilen plaket töreninde yaptığı konuşmada, yaklaşık 25 yıl önce yapılan geminin sadece bir eğitim gemisi olmadığını, bu ülkenin denizle kurduğu ilişkinin somutlaşmış hali olduğunu ifade etti.

STS Bodrum'un bu toprakların denizcilik geleneğini yaşatan, genç kuşaklara deniz disiplinini, emeği ve sorumluluğu örnek gösteren bir kültür mirası olduğunu anlatan Uysal, geminin ileriki yıllarda da gençlere ilham vermeye, Bodrum'un denizcilik kültürünü yaşatmaya ve Türkiye'yi gururla temsil etmeye devam edeceğini belirtti.

Etkinliğe, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Belediye Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, Denizciler Derneği Başkanı Tuna Altunkaya, Bodrum Gemisi'nin 1999-2001 yılları arasındaki inşa sürecinden bugüne kadar geçen 25 yıllık sürece katkıda bulunan ustalar, kaptanlar, iş insanları ve kurum temsilcileri katıldı.

Törende, 146 kişiye plaket verildi.