Su Yavuz Antalya'daki İlk Konserini Verdi - Son Dakika
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Su Yavuz Antalya'daki İlk Konserini Verdi

Su Yavuz Antalya\'daki İlk Konserini Verdi
19.06.2026 13:27
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Genç piyanist Su Yavuz, Akra Caz Festivali'nde ilk konserini gerçekleştirdi ve büyük beğeni topladı.

Genç piyanist ve vokalist Su Yavuz, Türkiye'deki ilk konserini gerçekleştirdi. Antalya'da müzikseverlerle buluşan sanatçı, SU Trio projesiyle festival izleyicisine enerjik ve etkileyici bir performans sundu.

Yüksek tempolu caz eserlerinin yanı sıra kendi aranjmanlarını da seslendiren Yavuz, dijital mecralarda 30 milyonu aşkın izlenmeye ulaşan çalışmalarından seçkiler sundu. Konserin sonunda iki konser piyanosu ile gerçekleştirdiği özel performans, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Festival sahnesinde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren sanatçı, "Türkiye'de ilk konserimi vermekten çok mutluyum. Akra Caz Festivali sahnesinde olmak benim için çok önemli" sözleriyle duygularını paylaştı.

Su Yavuz'a sahnede Berklee College of Music'ten arkadaşları basta Chase Behar, davulda Angel L. Ruiz eşlik etti. Konserin özel bölümlerinde ise Türkiye'nin önemli müzisyenlerinden; gitarda Cem Tuncer, saksafonda Engin Recepoğulları, trompette Barış Doğukan Yazıcı ve trombonda Ozan Çelikel genç sanatçı ile sahnedeydi.

ABD'nin önde gelen müzik okullarından Berklee College of Music tarafından verilen Instrumental Performance Award ödülüne layık görülen genç sanatçı, ödül töreninden sonraki ilk performansını bu festivalde gerçekleştirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Su Yavuz Antalya'daki İlk Konserini Verdi - Son Dakika

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