\'Şüheda 1915\' tiyatro oyunu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'nde sahnelenecek

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan 'Şüheda 1915' adlı tiyatro oyunu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sahnelenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hedefleri doğrultusunda sanatın eğitici ve birleştirici gücünü kullanmak amacıyla Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünde 'Şüheda 1915' adlı tiyatro oyunu hazırlandı. Oyun, 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılacağı etkinlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sahnelenecek.

500 KİŞİLİK KADROYLA SAHNEYE KONULACAK

Bakan Tekin'in senaryo ve tarih danışmanlığını yaptığı, İbrahim Sarıtaş ve Utku Koçak tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini ise Bora Severcan'ın üstlendiği eser, 18 Mart'ta Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde yaklaşık 500 kişilik bir kadroyla izleyici karşısında olacak. 'Şüheda 1915'in sahneye konulacağı programa Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Oyunda Türk milletinin en ağır şartlar altında vatanını, bayrağını ve mukaddesatını koruma iradesini kararlılıkla ortaya koyduğu Çanakkale Zaferi'nin destansı hikayesi konu ediliyor.

BİR OLMA İRADESİ CANLANDIRILACAK

'Şüheda 1915'te vatan savunması söz konusu olduğunda Osmanlı İmparatorluğu sancağı altında din, dil, ırk gözetmeksizin, dört bir yandan milletin bir araya gelerek yedi düvele karşı ortaya koyduğu 'bir olma' iradesi canlandırılacak. Oyunda, birçok usta tiyatro sanatçısının yanı sıra Maarif Tiyatrosu, Maarif Orkestraları, Maarif Koroları ve Maarif Halk Dansları topluluklarındaki öğretmenler, sahne önü ve sahne gerisindeki süreçlerin tamamında etkin biçimde görev alıyor.