Sultan II. Bayezid Sağlık Müzesi, Fransa'da tanıtılacak - Son Dakika
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Sultan II. Bayezid Sağlık Müzesi, Fransa'da tanıtılacak

12.07.2022 10:49
Sultan II. Bayezid Sağlık Müzesi, Fransa'da tanıtılacak

Edirne'de bulunan Trakya Üniversitesi Sultan II.Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nin, Fransa'da yayınlanacak belgeselde tanıtımı yapılacak.

Edirne'de bulunan Trakya Üniversitesi Sultan II.Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nin, Fransa'da yayınlanacak belgeselde tanıtımı yapılacak.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, kültür ve sanat yayınları yapan Fransız Arte TV kanalı belgesel çekimleri için Edirne'ye geldi.

Türkçesi "Seyahate Davet" olan "Invitation au Voyage" programının çekimleri için gelen çekim ekibine Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, bilgilendirme bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Tabakoğlu, müzenin Edirne'nin en çok turist çeken yerlerinden olduğunu belirtti.

Külliye hakkında bilgiler veren Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Nasıl bir hücreden bir insanın tamamını anlamak mümkünse, bu küçük yapıdan da aslında Osmanlı medeniyetinin nereden gelip nereye ulaştığını, 600 yıl üç kıtada nasıl hüküm sürebildiğini anlayabiliriz. Burada medeniyetimizin güzel kodları var. O dönem şifahaneleri uzun süre dünyanın en iyi sağlık merkezi örnekleri olmuştur. Ecdadımızın tıp ilminde vardığı noktayı, medeniyette ulaştığı zirveyi görmek için herkesi Sultan II. Bayezid Külliyemize davet ediyorum."

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Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Edirne, Fransa, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sultan II. Bayezid Sağlık Müzesi, Fransa'da tanıtılacak - Son Dakika

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