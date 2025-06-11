Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde keman virtüözü, emekli Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) solist sanatçısı Prof. Dr. Suna Kan'ı anma etkinliği gerçekleştirildi.
Point Kültür Sanat ile Helikon Sanat Merkezi işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte keman virtüözü Seda Baykara, müzik dinletisi sundu.
Davetliler, müzik dinletisinin ardından Türk, Rus ve Gürcü sanatçıların eserlerinden oluşan "kadın-keman" temalı resim ve heykel sergisini gezdi.
Gecede, Rus dijital performans sanatçısı Lena Bedareva, sunum gerçekleştirdi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Suna Kan'ı Anma Etkinliği - Son Dakika
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