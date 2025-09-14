Sünger Avcısı 60. Yılında Sembolik Sefer Düzenliyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Aksona Mehmet" olarak anılan sünger avcısı 76 yaşındaki Mehmet Baş, meslek hayatının 60'ıncı yılı anısına sünger dalışı gerçekleştirmek üzere teknesiyle yaklaşık bin millik seyre çıktı.

Süngercisi Baş, sünger dalışını gerçekleştirmek üzere "Aksona Mancorna" isimli teknesiyle ilçeden yola çıktı.

"Aksona Mehmet", Ayvalık- Enez hattında yaklaşık bin millik seferinde Ege'nin maviliklerinde sünger avlayacak.

Baş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 60'ıncı yıl anısına ve derin mavinin isimsiz kahramanları anısına vefa borcu olarak Kuzey Ege'ye sembolik bir sünger seferi düzenlediğini söyledi.

Yolculuğun yaklaşık 20 gün süreceğini ifade eden Baş, "Projeye destek verenlere teşekkür ederim. Bu sefer ticari amaçlı değil, semboliktir. Süngerleri kurumlara hediye etmek için çıkarıyorum. Daha gencim 76 yaşındayım, seneye de Cebelitarık'a kadar ilk giden tirhandil olmak istiyorum. O bölgede sığlık alan var. Oraya ilk dalan Türk dalgıçlık inşallah bana nasip olacak." diye konuştu.

Mehmet Baş, yolculuk öncesi zeybek oynayarak eğlenceli dakikalar yaşadı.

Bodrum Limanından, Baş ve beraberindeki mürettebatını uğurlamaya Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Pehlivan, Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Tuna Altunkaya, Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Canbazoğlu ile kaptanlar katıldı.