Sünger Avcısı 60. Yılında Sembolik Sefer Düzenliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Sünger Avcısı 60. Yılında Sembolik Sefer Düzenliyor

14.09.2025 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

76 yaşındaki 'Aksona Mehmet', 60. yılı anısına sembolik sünger dalışı için yola çıktı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Aksona Mehmet" olarak anılan sünger avcısı 76 yaşındaki Mehmet Baş, meslek hayatının 60'ıncı yılı anısına sünger dalışı gerçekleştirmek üzere teknesiyle yaklaşık bin millik seyre çıktı.

Süngercisi Baş, sünger dalışını gerçekleştirmek üzere "Aksona Mancorna" isimli teknesiyle ilçeden yola çıktı.

"Aksona Mehmet", Ayvalık- Enez hattında yaklaşık bin millik seferinde Ege'nin maviliklerinde sünger avlayacak.

Baş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 60'ıncı yıl anısına ve derin mavinin isimsiz kahramanları anısına vefa borcu olarak Kuzey Ege'ye sembolik bir sünger seferi düzenlediğini söyledi.

Yolculuğun yaklaşık 20 gün süreceğini ifade eden Baş, "Projeye destek verenlere teşekkür ederim. Bu sefer ticari amaçlı değil, semboliktir. Süngerleri kurumlara hediye etmek için çıkarıyorum. Daha gencim 76 yaşındayım, seneye de Cebelitarık'a kadar ilk giden tirhandil olmak istiyorum. O bölgede sığlık alan var. Oraya ilk dalan Türk dalgıçlık inşallah bana nasip olacak." diye konuştu.

Mehmet Baş, yolculuk öncesi zeybek oynayarak eğlenceli dakikalar yaşadı.

Bodrum Limanından, Baş ve beraberindeki mürettebatını uğurlamaya Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Pehlivan, Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Tuna Altunkaya, Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Canbazoğlu ile kaptanlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Denizcilik, Mehmet Baş, Bodrum, Kültür, Yaşam, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sünger Avcısı 60. Yılında Sembolik Sefer Düzenliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı
Maç bitti ama atmaya devam ediyor Alperen’den Yunanistan’a bomba gönderme Maç bitti ama atmaya devam ediyor! Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme

13:57
Hemşire nişanlısını evli doktorla suçüstü basan adam lokma döktürdü
Hemşire nişanlısını evli doktorla suçüstü basan adam lokma döktürdü
12:46
Jhon Duran’dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf Apar topar sildi
Jhon Duran'dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf! Apar topar sildi
12:28
Susam üreticileri tepkili: 200 TL’nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
Susam üreticileri tepkili: 200 TL'nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
12:18
CHP’li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan
CHP'li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan
11:50
Ankara’yı sarsan iddia 8 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Ankara'yı sarsan iddia! 8 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
11:31
Gürsel Tekin’den Özel’e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum
Gürsel Tekin'den Özel'e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 14:30:20. #7.11#
SON DAKİKA: Sünger Avcısı 60. Yılında Sembolik Sefer Düzenliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.