Şura Gürel’in ‘STRATA’ sergisi Hapimag Sea Garden Bodrum’da açılıyor Ressam Şura Gürel’in ilk solo sergisi ‘STRATA: Layers of Being’, - Son Dakika
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Şura Gürel’in ‘STRATA’ sergisi Hapimag Sea Garden Bodrum’da açılıyor Ressam Şura Gürel’in ilk solo sergisi ‘STRATA: Layers of Being’,

Şura Gürel’in ‘STRATA’ sergisi Hapimag Sea Garden Bodrum’da açılıyor Ressam Şura Gürel’in ilk solo sergisi ‘STRATA: Layers of Being’,
02.07.2026 11:27
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4-30 Temmuz tarihleri arasında Hapimag Sea Garden Resort Bodrum’un Hall 30 alanında sanatseverlerle buluşacak.

Bodrum’da sanat ve doğayı buluşturan mekânlar arasında yer alan Hapimag Sea Garden Resort, bu yaz Şura Gürel’in ‘STRATA: Layers of Being’ adını taşıyan kişisel resim sergisine ev sahipliği yapıyor. 4-30 Temmuz tarihleri arasında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak sergi, sanatçının ‘Her katman bir deneyim, her deneyim bir varoluş' sözüyle özetlediği yaratım anlayışını izleyiciyle paylaşıyor.

Şura Gürel, sergiyle ilgili açıklamasında, “Hepimizin içinde görünmeyen katmanlar var. Bizi biz yapan şey yalnızca bugün olduğumuz kişi değil hatırladıklarımız, unuttuklarımız, cesaret ettiklerimiz, vazgeçtiklerimiz ve yeniden başladıklarımız. STRATA, tam da bu görünmeyen katmanları görünür kılma çabası. Earth/ Memory geçmişin izlerini, Water/ Flow yaşamın akışını, Renewal yeniden doğuşu, Transformation ise devam eden değişimi anlatıyor. Her eser, insanın kendi yolculuğunda bıraktığı izlere dair soyut bir anlatı sunuyor" diye konuştu.

Şura Gürel’in ‘STRATA’ sergisi Hapimag Sea Garden Bodrum’da açılıyor <a class='keyword-sd' href='/ressam/' title='Ressam'>Ressam</a> Şura Gürel’in ilk solo sergisi ‘STRATA: Layers of Being’,

Sergi, ziyaretçiyi yalnızca eserleri izlemeye değil, deneyimin bir parçası olmaya da davet ediyor. Giriş alanında yer alan interaktif kelime seçimiyle ziyaretçiler, o gün kendilerini en çok çağıran kelimeyi seçerek kendi içsel yolculuklarıyla sergi arasında kişisel bir bağ kuruyor. Sergi sonunda paylaşılan kolektif seçimler ise her ziyaretçinin STRATA deneyimine kendi katmanını eklemesini sağlıyor.

Mixed media teknikleri ile deniz kabuğu, taşlar gibi doğal malzemeleri bir araya getiren soyut sanat çalışmalarıyla tanınan Gürel, sanat yolculuğuna Almanya’da başladı, İstanbul ve Bodrum’da üretmeye devam etti. Son yıllarda İstanbul ve Bodrum’da düzenlenen çeşitli karma sergilerde yer alan sanatçı, ArtContact İstanbul başta olmak üzere farklı sanat etkinliklerinde eserlerini sanatseverlerle buluşturdu. Sergide, sanatçının Hapimag Sea Garden Resort, Bodrum’a özel olarak deniz kabukları ile hazırladığı ‘Signature Collection’ da yer alıyor.

Serginin açılış programı 19.30’da Hall 30’un kapılarının açılmasıyla başlayacak; 20.00’de kokteyl, 20.30’da sanatçı konuşması ve 21.00’de sergi gezisi ile sanatçıyla buluşma yer alacak. ‘Strata: Layers of Being’, Hapimag Sea Garden’ın doğadan ilham alan yaşam felsefesiyle örtüşen bir sanatsal deneyim sunarak, sürdürülebilirlik ve kültür-sanat alanındaki bağını yeni eserlerle güçlendiriyor.

Kültür Sanat, Ressam, Bodrum, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Şura Gürel’in ‘STRATA’ sergisi Hapimag Sea Garden Bodrum’da açılıyor Ressam Şura Gürel’in ilk solo sergisi ‘STRATA: Layers of Being’, - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şura Gürel’in ‘STRATA’ sergisi Hapimag Sea Garden Bodrum’da açılıyor Ressam Şura Gürel’in ilk solo sergisi ‘STRATA: Layers of Being’, - Son Dakika
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