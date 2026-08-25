Marmaris’teki eserler koruma altına alındı - Son Dakika
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Marmaris’teki eserler koruma altına alındı

Marmaris’teki eserler koruma altına alındı
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Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Syrna Antik Kenti'ne ait Helenistik Dönem mimari parçaları, Marmaris Ticaret Odası'nın desteğiyle koruma altına alındı. Bayır Mahallesi köy meydanındaki eserler çevre düzenlemesiyle çevrilirken, Türkçe ve İngilizce bilgilendirme tabelaları yerleştirildi. Asklepios kültüne ilişkin kitabe ve mimari parçalar gelecek kuşaklara aktarılacak.

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'nde bulunan Syrna Antik Kenti'ne ait Helenistik Dönem mimari parçaları, Marmaris Ticaret Odası'nın desteğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında koruma altına alındı.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası Marmaris'in simgelerinden tarihi Çınar ağacının da bulunduğu Bayır Mahallesi köy meydanında uzun yıllardır açık alanda sergilenen tarihi eserlerin gelecek kuşaklara aktarılması ve ziyaretçilere daha sağlıklı şartlarda tanıtılması amacıyla alanda çevre düzenlemesi yapıldı. Eserlerin bulunduğu bölüm doğala uygun halatlarla koruma şeridi olarak çevrilirken, eserlerin tarihi ve arkeolojik özelliklerini anlatan Türkçe ve İngilizce bilgilendirme tabelası da yerleştirildi.

Tarihi değerlere yönelik yapılan çalışmalar dahilinde koruma altına alınan eserler arasında yer alan antik kitabe, Syrna'nın sosyal ve dini yaşamına ilişkin önemli bilgiler içeriyor. Kitabede, Asklepios kutsal alanı ve sunağı için yapılan bağışlar kayıt altına alınırken, farklı kişi ve toplulukların katkıları drahmi cinsinden belirtiliyor.

Helenistik dönemlerden kaldığı belirlenen kitabe, antik Syrna'da sağlık ve şifa tanrısı Asklepios kültünün varlığına ilişkin önemli bir arkeolojik veri niteliği taşıyor. Kitabede yer alan bağış kayıtları ise kutsal alanın oluşturulmasına toplumun farklı kesimlerinden kişi ve grupların katkı sunduğunu ortaya koyuyor.

Marmaris Ticaret Odası destekleriyle yapılan çalışmalarda sadece kitabeler değil, Antik mimari kültüründe yalnızca Bozburun Yarımadası'nda görüldüğü belirtilen basamaklı piramidal kaidelerin yanı sıra Asklepios kültüyle ilişkilendirilen yılan kabartmalı sunak, bosajlı bloklar ve çeşitli kaide parçaları da koruma altına alındı.

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti. Çalışmaya katkı sağlayan kurum ve bilim insanlarına duyduğu minneti dile getiren Başkan Ayhan "Bölgemizin binlerce yıllık geçmişine ışık tutan kültürel mirasımızın korunmasına yönelik yürütülen çalışmalara verdikleri kıymetli katkılardan dolayı Marmaris Müze Müdürlüğü'ne, Marmaris Belediyesi'ne ve çalışmanın bilimsel danışmanlığını yürüten Amos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer ve ekibine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Marmaris’teki eserler koruma altına alındı - Son Dakika

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