Tadım Kalesi'nde 5 Bin Yıllık Buluntular - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Tadım Kalesi'nde 5 Bin Yıllık Buluntular

15.08.2025 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da yapılan kazılarda 5 bin yıllık kutsal ocaklar ve Karaz çömlekleri bulundu.

ELAZIĞ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğü başkanlığında Tadım köyünde yer alan Tadım Kalesi ve Höyüğü'nde yürütülen arkeolojik kazılarda, 5 bin yıllık, kutsal ocaklar, sunaklar ve Karaz çanak çömlekleri gün yüzüne çıkarıldı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Tadım köyünde yer alan Tadım Kalesi ve Höyüğü'nde sürdürülen arkeolojik kazılarda, bölgenin binlerce yıllık geçmişinin gün yüzüne çıkarıldığını söyledi. Vali Hatipoğlu, Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğü Başkanlığında yürütülen çalışmalarda, önemli bulgulara ulaşıldığını, kazılarda, 11,60 metre uzunluğunda ve 5,70 metre genişliğinde, üç bölümden oluşan ve duvar kalınlığı 50-60 santimetre olan 66 metrekarelik dikdörtgen planlı bir konut kalıntısının ortaya çıkarıldığını duyurdu. Vali Hatipoğlu, "Konutun zemini, sıkıştırılmış toprak üzerine kum, kil ve kireç karışımıyla oluşturulmuş sarı renkli bir tabakayla kaplı. Güney odada, zemine sabitlenmiş iki kutsal ocak, geometrik bezemeli tek kulplu bir testi ve çok sayıda Karaz tipi çömlek bulundu. 2024 yılında bulunan örneklerden farklı olarak, bu ocaklar iki başlı tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Ocaklarda güç ve kudreti simgeleyen hayvan betimlemeleri yer alıyor. Kazı ekibindeki uzmanlar, tek kulplu testinin dönemin inanç sistemine göre kurban kanı veya kutsal sıvıların sunumunda kullanıldığını değerlendiriyor. Önceki yıl, farklı alanlarda tespit edilen bir sabit ve bir taşınabilir kutsal ocakta baba, anne ve çocuk figürleri ile stilize insan-hayvan formlu tasarımlar bulunmuştu. Bu alanlarda ayrıca bir dağ keçisi bezemeli çömlek ve 12 Nahçıvan tipli Karaz çömleği ortaya çıkarılmış, buluntular milattan önce 4000-3000 yıllarına tarihlendirilmişti. 2025 yılı kazılarında ise aynı bölgede bitişik nizamda inşa edilmiş iki konut kalıntısı ile bunlara ait 5 sunak kaidesi gün yüzüne çıkarıldı. Ayrıca bir sunak ve ona ait kan oluğu bulundu" ifadelerini kullandı.

'KURBAN RİTÜELLERİNDE KULLANILMIŞ'

Vali Hatioğlu açıklamasının devamında, şu ifadeleri kullandı"Uzman arkeologlar, kesici alet izleri taşıyan bu sunağın tanrı ve tanrıçalar için gerçekleştirilen insan ve hayvan kurban ritüellerinde kullanıldığını belirtiyor. Kan oluğu çevresinde insana ait diş ve kemikler ile hayvan kemikleri yer aldı. Konut içerisinde hayvan kemiklerinden yapılmış delici aletler, pişmiş toprak ve taş ağırlıklar ortaya çıkarıldı. Uzmanlar, bu buluntuların bölgede gelişmiş bir dokumacılık kültürünün varlığına işaret ettiğini ifade ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamına alınan Tadım Kalesi ve Höyüğü kazılarında, ilimizin kadim kültürünün izlerini bilimsel yöntemlerle gün yüzüne çıkarmak ve elde edilen bulgularla tarihe ışık tutmak amacıyla çalışmalarımız aralıksız sürdürülmektedir."

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Arkeoloji, Kültür, Elazığ, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tadım Kalesi'nde 5 Bin Yıllık Buluntular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Süper Lig’den düşen takım FIFA tarihine geçti Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
Eğlence mekanında tekme, yumruk ve sopalarla ölümüne dövüldü Eğlence mekanında tekme, yumruk ve sopalarla ölümüne dövüldü
Şanlıurfa’da komşuların tartışması kavgaya döndü: 3 yaralı Şanlıurfa'da komşuların tartışması kavgaya döndü: 3 yaralı
Karagümrük maçında oynayacak mı Okan Buruk’tan Victor Osimhen kararı Karagümrük maçında oynayacak mı? Okan Buruk'tan Victor Osimhen kararı
Rıdvan Dilmen’den dev iddia: Avrupa’da yüzde 80 yarı final oynayacaklar Rıdvan Dilmen'den dev iddia: Avrupa'da yüzde 80 yarı final oynayacaklar
Mehmetçik, Pakistan Kurtuluş Günü geçit töreninde yürüdü Mehmetçik, Pakistan Kurtuluş Günü geçit töreninde yürüdü
Konya’da pist bisikleti dünya rekoru kırıldı Konya'da pist bisikleti dünya rekoru kırıldı
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
Fenerbahçe’ye piyango Diego Carlos, Neymar’ın takım arkadaşı oluyor Fenerbahçe'ye piyango! Diego Carlos, Neymar'ın takım arkadaşı oluyor
Tekirdağ’da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp Tekirdağ'da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp

13:24
İsrail’de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu
İsrail'de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu
14:22
Diyanet’in ’’Miras hakkı’’ hutbesine gönderme mi MHP’li Feti Yıldız’dan dikkat çeken paylaşım
Diyanet'in ''Miras hakkı'' hutbesine gönderme mi? MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken paylaşım
14:57
İBB soruşturmasında savcıyı şehit eden teröristin kuzeni de gözaltına alındı
İBB soruşturmasında savcıyı şehit eden teröristin kuzeni de gözaltına alındı
20:23
Trendyol Süper Lig’de 3. ve 4. hafta programı açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. hafta programı açıklandı
20:14
Babasının kavga ettiğini gören küçük çocuk, fenalaşarak hayatını kaybetti
Babasının kavga ettiğini gören küçük çocuk, fenalaşarak hayatını kaybetti
19:51
Sakarya’da trafikte dehşet anları Çekiç, sopa ne varsa kullandılar
Sakarya'da trafikte dehşet anları! Çekiç, sopa ne varsa kullandılar
19:39
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 6 tutuklama
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 6 tutuklama
19:37
Berke Özer, Lille’e transfer oldu İşte bonservis bedeli
Berke Özer, Lille'e transfer oldu! İşte bonservis bedeli
19:30
İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv’i ziyaret edebilir
İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv'i ziyaret edebilir
19:24
Eski Bolu Belediyespor Başkanı Abdullah Onur Tutuklandı
Eski Bolu Belediyespor Başkanı Abdullah Onur Tutuklandı
19:11
Murat Kapki’nin savcılık ifadesi olay Sözleri Mücahit Birinci’yi zora sokacak
Murat Kapki'nin savcılık ifadesi olay! Sözleri Mücahit Birinci'yi zora sokacak
19:09
Beşiktaş’ın UEFA Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu
Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
18:59
Tekirdağ’da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
Tekirdağ'da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 15:50:33. #7.11#
SON DAKİKA: Tadım Kalesi'nde 5 Bin Yıllık Buluntular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.