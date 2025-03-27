Tadım Kalesi'nde Tarihi Keşifler - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Tadım Kalesi'nde Tarihi Keşifler

Elazığ'da yapılan kazılarda 6 bin yıllık kutsal ocaklar ve çok sayıda eser bulundu.

27.03.2025 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tadım Kalesi ve Höyüğünde tarih fışkırdı

ELAZIĞ - Elazığ merkeze bağlı Tadım köyünde yapılan kazılarda M.Ö. 4000-3000 yıllarına tarihlenen 12 adet karaz çömleği, M.Ö. 3200 yılına ait dağ keçisi bezemeli boyalı bir çömlek ve yine M.Ö. 4000-3000 yıllarına tarihlenen 2 adet boğa bezemeli ünik kutsal ocak ortaya çıkarıldı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Tadım Kalesi ve Höyüğünde devam eden kazılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Hatipoğlu, merkez Tadım köyü sınırları içerisinde yer alan Tadım Kalesi ve Tadım Höyüğünde yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarında, bölgenin tarihine ışık tutacak önemli buluntulara ulaşmaya devam ettiklerini söyledi. Vali Hatipoğlu, " Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzemizin gerçekleştirdiği kazılarda, Geç Kalkolitik ve Erken Tunç Çağına tarihlenen çok sayıda eser gün yüzüne çıkarıldı. Kazılarda, M.Ö. 4000-3000 yıllarına tarihlenen 12 adet karaz çömleği, M.Ö. 3200 yılına ait dağ keçisi bezemeli boyalı bir çömlek ve yine M.Ö. 4000-3000 yıllarına tarihlenen 2 adet boğa bezemeli ünik kutsal ocak ortaya çıkarıldı. 6 bin yıllık olduğu değerlendirilen kutsal ocaklar, bölgenin dini inanışları ve sosyal yaşamı hakkında bizlere önemli ipuçları sunuyor. Ateşin kutsal kabul edildiği eski çağlarda, bu ocakların dini ritüellerde kullanıldığı ve aileyi temsil ettiği düşünülüyor. Kazı alanında ayrıca Osmanlı, Selçuklu, Doğu Roma, Erken-Geç Demir Çağı, Geç-Orta-Erken Tunç Çağı, Geç Kalkolitik ve Neolitik Döneme ait 6 farklı kültür tabakasına rastlandı. Bu tabakalarda ortaya çıkarılan duvar kalıntıları ve seramik parçaları, bölgenin binlerce yıldır kesintisiz bir yerleşim alanı olarak kullanıldığını gösteriyor" dedi.

6 bin yıllık kutsal ocaklar koruma altına alınıyor

Kazılarda gün yüzüne çıkarılan 31 eserin, restorasyon ve konservasyon işlemlerinin yapılması için Diyarbakır Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğüne gönderildiğini dile getiren Vali Hatipoğlu, "Bu eserler arasında en dikkat çeken parçalar, 6 bin yıllık iki adet kutsal ocak. Restorasyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından, bu eserleri Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde sergileyerek halkımızla buluşturacağız. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Tadım Kalesi ve Höyüğündeki kazı çalışmalarına, hava şartlarının mevsim normalleri içerisinde seyretmesi halinde önümüzdeki günlerde yeniden başlanması planlanmaktadır. Arkeologlarımız, bölgenin tarihine dair daha fazla bilgiye ulaşmak ve yeni buluntuları gün yüzüne çıkarmak için çalışmalarını sürdürecek. Bu keşifler, Anadolu'nun kadim tarihine yeni bilgiler sunarken, Elazığ'ın arkeolojik açıdan ne kadar önemli bir merkez olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Aynı zamanda, bu çalışmaların bölgenin turizm potansiyeline de büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. İlimizin zengin kültürel mirasını korumaya ve gün yüzüne çıkarmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Arkeoloji, Kültür, Elazığ, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tadım Kalesi'nde Tarihi Keşifler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM’de kabul edildi 4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM'de kabul edildi
CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı
Uludağ’da otel yangını 2 kişi hayatını kaybetti Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti
Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis’te kabul edildi Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi
Erdoğan’ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu Erdoğan'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu
Meclis’i karıştıran İmamoğlu tartışması Meclis'i karıştıran İmamoğlu tartışması
İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi
RTÜK’ten tarihi ceza Sözcü TV’de 10 gün boyunca yayın duracak RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak
Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı
CHP, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı

16:44 İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi
15:24 RTÜK’ten tarihi ceza Sözcü TV’de 10 gün boyunca yayın duracak RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak
15:23 Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
15:02 Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı
14:14 CHP, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı
08:00 Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak Bakan yanıtladı Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı
07:58 Meclis’i karıştıran İmamoğlu tartışması Meclis'i karıştıran İmamoğlu tartışması
07:44 Erdoğan’ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu Erdoğan'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu
07:21 Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis’te kabul edildi Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi
07:17 Uludağ’da otel yangını 2 kişi hayatını kaybetti Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti
01:23 CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı
00:16 4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM’de kabul edildi 4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM'de kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 17:45:38. #7.13#
SON DAKİKA: Tadım Kalesi'nde Tarihi Keşifler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement