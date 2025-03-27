Tadım Kalesi'nde Tarihi Keşifler

Tadım Kalesi ve Höyüğünde tarih fışkırdı

ELAZIĞ - Elazığ merkeze bağlı Tadım köyünde yapılan kazılarda M.Ö. 4000-3000 yıllarına tarihlenen 12 adet karaz çömleği, M.Ö. 3200 yılına ait dağ keçisi bezemeli boyalı bir çömlek ve yine M.Ö. 4000-3000 yıllarına tarihlenen 2 adet boğa bezemeli ünik kutsal ocak ortaya çıkarıldı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Tadım Kalesi ve Höyüğünde devam eden kazılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Hatipoğlu, merkez Tadım köyü sınırları içerisinde yer alan Tadım Kalesi ve Tadım Höyüğünde yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarında, bölgenin tarihine ışık tutacak önemli buluntulara ulaşmaya devam ettiklerini söyledi. Vali Hatipoğlu, " Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzemizin gerçekleştirdiği kazılarda, Geç Kalkolitik ve Erken Tunç Çağına tarihlenen çok sayıda eser gün yüzüne çıkarıldı. Kazılarda, M.Ö. 4000-3000 yıllarına tarihlenen 12 adet karaz çömleği, M.Ö. 3200 yılına ait dağ keçisi bezemeli boyalı bir çömlek ve yine M.Ö. 4000-3000 yıllarına tarihlenen 2 adet boğa bezemeli ünik kutsal ocak ortaya çıkarıldı. 6 bin yıllık olduğu değerlendirilen kutsal ocaklar, bölgenin dini inanışları ve sosyal yaşamı hakkında bizlere önemli ipuçları sunuyor. Ateşin kutsal kabul edildiği eski çağlarda, bu ocakların dini ritüellerde kullanıldığı ve aileyi temsil ettiği düşünülüyor. Kazı alanında ayrıca Osmanlı, Selçuklu, Doğu Roma, Erken-Geç Demir Çağı, Geç-Orta-Erken Tunç Çağı, Geç Kalkolitik ve Neolitik Döneme ait 6 farklı kültür tabakasına rastlandı. Bu tabakalarda ortaya çıkarılan duvar kalıntıları ve seramik parçaları, bölgenin binlerce yıldır kesintisiz bir yerleşim alanı olarak kullanıldığını gösteriyor" dedi.

6 bin yıllık kutsal ocaklar koruma altına alınıyor

Kazılarda gün yüzüne çıkarılan 31 eserin, restorasyon ve konservasyon işlemlerinin yapılması için Diyarbakır Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğüne gönderildiğini dile getiren Vali Hatipoğlu, "Bu eserler arasında en dikkat çeken parçalar, 6 bin yıllık iki adet kutsal ocak. Restorasyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından, bu eserleri Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde sergileyerek halkımızla buluşturacağız. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Tadım Kalesi ve Höyüğündeki kazı çalışmalarına, hava şartlarının mevsim normalleri içerisinde seyretmesi halinde önümüzdeki günlerde yeniden başlanması planlanmaktadır. Arkeologlarımız, bölgenin tarihine dair daha fazla bilgiye ulaşmak ve yeni buluntuları gün yüzüne çıkarmak için çalışmalarını sürdürecek. Bu keşifler, Anadolu'nun kadim tarihine yeni bilgiler sunarken, Elazığ'ın arkeolojik açıdan ne kadar önemli bir merkez olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Aynı zamanda, bu çalışmaların bölgenin turizm potansiyeline de büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. İlimizin zengin kültürel mirasını korumaya ve gün yüzüne çıkarmaya devam edeceğiz" diye konuştu.