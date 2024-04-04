Talas Belediyesi Tıpkı Basım Mushaflar Kur\'an-ı Kerim Sergisi 50 Bin Ziyaretçi Çekti

Talas Belediyesinin Tıpkı Basım Mushaflar Kur'an-ı Kerim sergisini 2 yılda 50 bin ziyaretçi gezdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tablakaya Mahallesi'ndeki Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi'nde yer alan sergide Hz. Osman'ın okurken şehit edildiği mushaf başta olmak üzere Şeyh Hamdullah Efendi'nin II. Bayezid dönemine ait 1499'da istinsah ettiği eseri ile Ahmet Karahisari'nin Kanuni Sultan Süleyman'ın talebi üzerine ilk 220 sayfasını yazdığı ve daha sonra öğrencisi Hasan Çelebi'nin 1584-87 yıllarında tamamladığı Kur'an'ı Kerim gibi birbirinden kıymetli birçok eserlerin tıpkı basımları sergileniyor.
Ayrıca, hat sanatında kullanılan tarihi araç gereçler de sergide yer alan ürünler arasında bulunuyor.
2 yıl önce açılan sergi yaklaşık 50 bin kişiyi ağırladı.
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