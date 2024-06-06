Talas Musiki Cemiyeti Türk Sanat Müziği Konseri Verdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Talas Musiki Cemiyeti Türk Sanat Müziği Konseri Verdi

Talas Musiki Cemiyeti Türk Sanat Müziği Konseri Verdi

Kayseri'de Talas Belediyesi tarafından kurulan Talas Musiki Cemiyeti, Türk Sanat Müziği konseri verdi. Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, konsere ev sahipliği yapmanın mutluluğunu ifade etti. Talas Musiki Cemiyeti, Üsküdar Musiki Cemiyeti'nden ilham alarak kuruldu. Konserde şef Suat Deringöl yönetimindeki koro, sevilen şarkıları seslendirdi.

06.06.2024 15:21
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Kayseri'de Talas Belediyesi tarafından kurulan Talas Musiki Cemiyeti, Türk Sanat Müziği konseri verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, meclis salonunda düzenlenen konser öncesi konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, konsere ev sahipliği yaptıklarından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Üsküdar Musiki Cemiyeti'nden ilham alarak Talas Musiki Cemiyeti'ni kurduklarını anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Kayseri'de herkes kendi çevresi içinde müzikle ilgileniyor ama bir araya gelip de meşk edecekleri bir mekan eksikliğini de hissediyorlardı. Bu nedenle Osmanlı Kültür Sokağı'nda 2 katlı taş konağı tahsis ettik. Pandemi dönemi hariç hiç boş kalmadı. Birkaç koro hazırlığı devam ediyor. Yaz kurslarında çocuklarımız her türlü enstrümanı çalmak üzere hocalarıyla buluşacak."

Yalçın'ın konuşmasının ardından şef Suat Deringöl yönetimindeki koro, sevilen şarkıları seslendirdi.

Kaynak: AA

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