Talas'ta Kültürel Alanlar Uzun Süre Açık

17.08.2025 11:37
Talas'taki müzeler ve mesire alanları, yeni saat düzenlemeleriyle ziyaretçilere daha uzun süre açık.

Talas ilçesindeki kültürel, sosyal ve doğal alanlar ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 3 Haziran'da başlatılan yeni uygulama ile müzelerden mesire alanlarına, sosyal tesislerden kültürel mekanlara kadar birçok nokta, daha uzun süre vatandaşların hizmetine sunuldu.

Talas Belediyesi, vatandaşların ilgi gösterdiği " Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi" ile "Su Medeniyetleri Galerisi"nde ziyaret saati değişikliği yaparak, iki müzeyi haftanın altı günü 13.00-21.00 saatleri arasında ziyarete açık tutuyor.

Yaman Dede Konağı'nda yer alan "Tıpkı Basım Mushaflar Kur'an-ı Kerim Sergisi" ise 10.00-19.00 saatleri arasında vatandaşlar tarafından gezilebiliyor.

Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı ve Ali Dağı Mesire Alanı'nda da yeni düzenleme ile 07.00-23.00 saatleri arasında açık olurken, burada vatandaşlar doğayla iç içe daha uzun süre vakit geçirme imkanı buluyor.

Mevlana Meydan Parkı Gün Evi de yaz günlerinde 11.00-19.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlarken, tarihi dokusuyla dikkat çeken Ali Saip Paşa Hamamı ise 15.00-23.00 saatleri arasında vatandaşlar tarafından kullanılabiliyor.

Bu alanların pazartesi günleri kapalı olduğu belirtildi.

Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, tarihi, kültürü ve doğayı koruyarak vatandaşlara dört mevsim yaşanabilir alanlar sunmaya devam ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

09:03
