Tango Tutkusu: Almula Özlem'e Saygı Duruşu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Tango Tutkusu: Almula Özlem'e Saygı Duruşu

ADOB, 'Tango Tutkusu' eserinin prömiyerini gerçekleştirdi ve Almula Özlem'i andı.

10.05.2025 22:29
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Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), Arjantinli besteci Astor Pantaleon Piazzolla'nın bestelediği "Tangata" ile Meksikalı Arturo Marquez'in "Crossroads" isimli müziklerini iki ayrı koreografide birleştirdiği "Tango Tutkusu" eserinin prömiyerine imza attı.

ADOB, Opera Sahnesi'ndeki "Tango Tutkusu" bale eserinin temsili öncesinde, geçen yıl mayıs ayında genç yaşta vefat eden bale başkoreografı Almula Özlem'i andı.

Sahnedeki ekrana Almula Özlem'in fotoğrafı ile başrollerde oynadığı eserlerden görüntüler yansıtıldı.

Merhum sanatçının kardeşi, ADOB balerinlerinden Bleda Özlem, bu akşam Ankara Devlet Opera ve Balesi olarak sahnelenecek "Tango Tutkusu" eserinin geçen yıl yine bu tarihlerde, bale başkoreograflığı görevini sürdürürken genç yaşta vefat eden çok kıymetli bale sanatçısı ablası Almula Özlem'e ithaf ettiklerini belirtti.

Bleda Özlem, ablası için yaptığı konuşmasında şunları ifade etti:

"Almula Özlem, yaşamını baleye adamış, sahnede geçirdiği her anı derin bir içtenlikle yaşayan, zarafeti, çalışkanlığı ile çevresine ışık saçan hafızalarda yer eden bir sanatçıydı. Acımız büyük. Eksikliği sahnede, kuliste, prova salonlarında hissediliyor. Ama onun anısı, sanatımıza kattıkları, çalışma ahlakı ve sessiz zarafeti bizlerle birlikte yaşamaya devam ediyor. Fakat biliyoruz ki, sanatçılar asla ölmez, bıraktıkları izlerle yaşarlar. Bu akşam sahneleyeceğimiz Tango Tutkusu, tutkuyu, içsel derinliği ve hayatın kırılgan yanlarını anlatan bir eser. ve biz inanıyoruz ki, bu temsilin her adımı, onun ruhuna dokunan bir saygı duruşu olacak."

Etkinlikte, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy ve merhum sanatçı Almula Özlem'in oğlu Kuzey Ersoy da konuşma yaptı.

Kuzey Ersoy, "Sevgili annem, seni anmak için buradayım. Bu akşam arkadaşların senin için dans edecekler. Her adımda seni anacak, her notada seni hissedecekler. Sanatına, emeğine ve bize bıraktığın güzel anılara minnettarız. Bu temsil, seni unutmayan meslektaşlarından, dostlarından ve seni seven izleyicilerden gelen bir sevgi selamıdır. En çok da, seni hiç unutmayan oğlundan ve her zaman kalbinde taşıyan kardeşinden. Anneler günün kutlu olsun." diye konuştu.

Latin rüzgarı izleyicilerin beğenisini kazandı

Eserin birinci perdesinde Meksikalı besteci Arturo Marquez'in bestelediği "Crossroads/Kesişen Yollar" koreograf Can Arslan imzasıyla sahnelendi.

Tango Tutkusu'nun ikinci perdesinde ise Ankara balesi dansçıları, dünyaca ünlü Arjantinli besteci Astor Piazzolla'nın bestelediği "Tangata" eserine Alman koreograf Ricardo Fernando'nun dans tasarımıyla Latin rüzgarı estirdi.

İzleyenler eserin sonunda sanatçıları dakikalarca ayakta alkışladı.

Dekor ve kostüm tasarımı Ricardo Fernando'nun, ışık tasarımını Ali Gökdemir'in üstlendiği, İlhan Durgut, Sultan Erol ve Nilay Tahiroğlu'nun başrolde oynadığı eser, 15 ve 17 Mayıs'ta da sahnelenecek.

Eser, Kültür Yolu Festivallerinde ve Uluslararası Bodrum Bale Festivalinde seyirciyle buluşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Tango Tutkusu: Almula Özlem'e Saygı Duruşu - Son Dakika

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