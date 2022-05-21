Tarih ile iç içe oda müziği konseri - Son Dakika
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Tarih ile iç içe oda müziği konseri

21.05.2022 11:35

- Tarih ile iç içe oda müziği konseri Kastamonu'da Arkeoloji Müzesinde oda müziği konseri vatandaşları mest etti.

- Tarih ile iç içe oda müziği konseri

KASTAMONU - Kastamonu'da Arkeoloji Müzesinde oda müziği konseri vatandaşları mest etti.

Kastamonu'da 18-24 Mayıs Müzeler Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Arkeoloji Müzesi'nde Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü, Resim - İş Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından "Müzede Kareler" isimli karma resim sergisi açıldı. 40 öğrencinin hazırladığı, röprodüksiyon, natürmort ve özgün tasarımlardan oluşan 36 eser sanatseverlerin ilgisine sunuldu. Birbirinden ihtişamlı eserler vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Sergiyi ziyaret eden vatandaşlar Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü Resim İş - Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Uysal, Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü Müzik Anabilim Dalı öğretim görevlileri Arş. Gör. Ece Tuncer Tüfekçi ile Öğr. Gör. Batuhan Tüfekçi'nin sahne aldığı konserde 'kroma trio oda müziği'ni dinleme fırsatı buldu. Oda müziği konseri, müzeyi ziyaret eden vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Konser sonrası Kastamonu Valisi Avni Çakır ve Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu tarafından öğretim üyelerine çiçek takdim edildi.

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü Resim İş- Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Sema Kara, "Bugün burada 18 Mayıs Müzeler Haftası çerçevesinde toplamda 40 öğrencimizin ve hocalarımızın yer aldığı karma resim sergisi düzenledik. Bu sergi çerçevesinde çeşitli özgün tasarımlar, röprodüksiyonlar ve natürmort türündeki resimler yer almakta. Sergimize katılım sağlayan geniş bir katılım kitlesi var. Gelen tüm misafirlerimize çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Resim eseri sahibi Osman Durmuş ise eserinde bilim ile sanatı kaynaştırarak kendi özgün tasarımıyla bir eser oluşturduğu söyleyerek, "Çalışmamın yapımı 1 hafta süremi aldı. Eserimde insanlığın içindeki iyiliği, kötülüğünü bilim ve sanatın bir bütün halinde olduğunu özgün tasarımımla gösterdim. Sanat ve bilimi birleştirip bilimin atası olan Simya'yı bütünleştirerek kendi özgünlüğümle bir eser oluşturdum" diye konuştu.

Tarih ile iç içe oda müziği konseri
Tarih ile iç içe oda müziği konseri
Tarih ile iç içe oda müziği konseri
Tarih ile iç içe oda müziği konseri

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Tarih ile iç içe oda müziği konseri - Son Dakika


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