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Tarihe ışık tutan Beykoz 2021 Sempozyumu'nun ilk oturumu gerçekleşti - Son Dakika

Tarihe ışık tutan Beykoz 2021 Sempozyumu'nun ilk oturumu gerçekleşti

19.11.2021 20:02

Tarihe ışık tutan Beykoz 2021 Sempozyumu'nun ilk oturumu gerçekleşti İstanbul'un en köklü ilçeleri arasında yer alan Beykoz'un tarihi, bugünü ve geleceğinin, geniş ve bilimsel bir perspektifle ele alınacağı Beykoz 2021 Sempozyumu'nun ilk oturumu gerçekleştirildi.

Tarihe ışık tutan Beykoz 2021 Sempozyumu'nun ilk oturumu gerçekleşti

İSTANBUL - İstanbul'un en köklü ilçeleri arasında yer alan Beykoz'un tarihi, bugünü ve geleceğinin, geniş ve bilimsel bir perspektifle ele alınacağı Beykoz 2021 Sempozyumu'nun ilk oturumu gerçekleştirildi.

Beykoz Belediyesi tarafından yerel yönetim hizmetlerinin geliştirilmesi, ilçe sakinlerinin tarihi ve çağdaş gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi, ilçenin kalkınmasına dair potansiyel imkanların tespiti amacıyla düzenlenen sempozyum, kurumun ilçe sakinlerinin mutluluğuna odaklanan vizyonuna da katkı sunacak. İlki 2019 yılında başlatılan, bu yıl 3. ve son kez düzenlenecek buluşma akademik çevreler, kültür ve eğitim camiası ile sivil toplum kuruluşlarının dikkatini bir kez daha ilçeye çekmeyi planlıyor. Alanında uzman 76 akademisyenin bilimsel tebliğler sunacağı sempozyumun ilk oturumunda bu yıl da ilçeye dair yeni bilgileri aktardı.

Beykoz Sempozyumu, Sanat Tarihçisi Doç. Dr. Sedat Bornovalı'nın moderatörlüğünde, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Prof. Dr. Önder Küçükerman, Prof. Dr. Zeynep Tarım, Dr. Sinan Genim ve Dr. Olcay Aydemir'in konuşmacı olacağı Açılış Oturumu'yla başladı.

Açılışta konuşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "Biz sadece kapıları araladık onu söyleyeyim. Kapağın altında büyük bir hazine var. Bu sahip olmak, yaşamını kolaylaştırmak, yaşamı mutlu kılmak, İnsanlarımızı mutlu ve huzurlu kılmak adına önemli değerler bu sebepten bu işler yapılıyor. Beykoz'da yaşayanlar mutlu olsun, huzurlu olsun, zengin olsun ve güzel bir ortamda yaşasınlar diye arzu ediyoruz. Bu sebepten geçmişle ve geçmişle var olanı bugüne aktarmakla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.

Tarihe ışık tutan Beykoz 2021 Sempozyumu'nun ilk oturumu gerçekleşti
Tarihe ışık tutan Beykoz 2021 Sempozyumu'nun ilk oturumu gerçekleşti
Tarihe ışık tutan Beykoz 2021 Sempozyumu'nun ilk oturumu gerçekleşti
Tarihe ışık tutan Beykoz 2021 Sempozyumu'nun ilk oturumu gerçekleşti

Beykoz Belediyesi, Murat Aydın, Sempozyum, İstanbul, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Tarihe ışık tutan Beykoz 2021 Sempozyumu'nun ilk oturumu gerçekleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarihe ışık tutan Beykoz 2021 Sempozyumu'nun ilk oturumu gerçekleşti - Son Dakika
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