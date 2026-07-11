Dinboz Zaferi\'nin 700. yıl kutlamalarına alınması talebi

Bursa'nın tarihi hafızasında önemli bir yere sahip olduğu belirtilen 1302 tarihli Dinboz (Dimbos) Zaferi'nin, Bursa'nın Fethi'nin 700. yılı etkinlikleri kapsamında resmi kutlama programına alınması talebiyle Bursa Valiliği'ne kapsamlı bir başvuru yapıldı.

Bursa muhafızı ve gönüllü çevre müfettişi Ali Turan tarafından hazırlanan dosyada, 18-27 Temmuz 1302 tarihlerinde gerçekleşen Yalakova (Bafeus), Koyunhisar ve Dinboz muharebelerinin Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecinde dönüm noktası niteliğinde olduğu vurgulandı.

Başvuruda, tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık'ın değerlendirmelerine atıfta bulunularak, 1302 yılında kazanılan Bafeus/Koyunhisar Zaferi'nin Osmanlı Beyliği'nin devlet niteliği kazanmasında önemli bir eşik olarak kabul edildiği ifade edildi. Dinboz Muharebesi'nin ise Bursa'nın fethine giden süreci hızlandıran askeri gelişmeler arasında yer aldığı belirtildi.

Hazırlanan dosyada, Dinboz Boğazı, Marmaracık ve Koyunhisar bölgesinin tarihi savaş alanı olarak bilimsel yöntemlerle araştırılması, arkeolojik yüzey araştırmalarının gerçekleştirilmesi ve savaş alanlarını tanıtacak bilgilendirme panolarının hazırlanması önerildi.

Başvuruda ayrıca Osman Gazi'nin yeğeni Aydoğdu Bey'in şehit düştüğü kabul edilen bölgelerin korunması, Koyunhisar'daki türbe ile Erdoğan Mahallesi'ndeki makam mezarı ve şehitlik alanında her yıl düzenli anma programları gerçekleştirilmesi talep edildi.

Dosyada, Bursa'nın Fethi'nin 700. yılı dolayısıyla gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında Valilik koordinasyonunda; Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ve Kestel belediyeleri, üniversiteler, ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kapsamlı anma programları düzenlenmesi önerildi.

Öneriler arasında, tarihi savaş alanlarında rehberli geziler düzenlenmesi, gençlere yönelik tarih bilinci çalışmaları yapılması, bilgilendirici kitapçık hazırlanması, sempozyum ve konferanslar organize edilmesi ile savaş alanlarına yönlendirme ve tanıtım levhaları yerleştirilmesi de yer aldı.

Ali Turan, yaptığı değerlendirmede, Dinboz Zaferi'nin yalnızca askeri bir başarı değil, Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecini şekillendiren tarihi gelişmelerden biri olduğunu belirterek, Bursa'nın Fethi'nin 700. yılı kutlamalarında bu tarihi mirasın daha görünür hale getirilmesinin gelecek nesillere tarih bilincinin aktarılması açısından önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Hazırlanan kapsamlı başvuru dosyası değerlendirilmek üzere Bursa Valiliği'ne sunuldu. - BURSA