Tarihi Akçakale Kalesi'ndeki kazılar haziranda tamamlanacak - Son Dakika
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Tarihi Akçakale Kalesi'ndeki kazılar haziranda tamamlanacak

13.05.2022 10:51
Tarihi Akçakale Kalesi'ndeki kazılar haziranda tamamlanacak

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde denize hakim noktada bulunan Akçakale Kalesi'ndeki kazılarda sona gelindi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde denize hakim noktada bulunan Akçakale Kalesi'ndeki kazılarda sona gelindi.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim yaptığı yazılı açıklamada, belediye olarak şehrin tarihi değerlerini turizme kazandırmaya önem verdiklerini belirtti.

Ekim, Akçakale Mahallesi'nde büyük bölümü yıkılmasına rağmen ana gövdesi bugüne kadar ulaşan, yaklaşık 750 yıllık geçmişe sahip Akçakale Kalesi'nin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını vurguladı.

Kalenin iç alanında 2007'de Trabzon Müze Müdürlüğü tarafından ilk kazıların gerçekleştirildiğini anımsatan Ekim, kalenin kuzey alanında gerçekleştirilen kazılar sırasında çok sayıda top güllesi bulunduğunu aktardı.

Ekim, 2017 yılında Akçaabat Belediyesinin maddi desteği ile yine Trabzon Müze Müdürlüğünce gerçekleştirilen kazılar sırasında da demir Osmanlı topu, kule içinde pithoslar ve avluda tek nefli bir kilise ile çeşitli mezarların ortaya çıkarıldığına işaret etti.

Üçüncü dönem kazılarının ise Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce tahsis edilen kazı ödeneği ile 2021 yılı sonunda başlatıldığına işaret eden Ekim, bu çalışmaların Trabzon Müze Müdürlüğü ile Akçaabat Belediyesi iş birliğinde, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi İlker Mete Mimiroğlu'nun bilimsel danışmanlığında devam ettiğini belirtti.

Ekim, haziran ayı içinde tamamlanması planlanan kazılarda, burçlar ve kale içinde yer alan mekanların temizlenmesi ile kale iç alanının orijinal kot seviyesine indirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünün altını çizdi.

Çalışmalar kapsamında kalenin kuzey bölümü, burçlar ve doğal su kaynağının temizlenerek orijinal kot seviyesine indirildiğine dikkati çeken Ekim, şunları kaydetti:

"Kalede, Akçaabat Belediyesinin bünyesinde 8 kişilik profesyonel ekip arkeolojik kazılar yapıyor. Kazıda, Genç Antik, Osmanlı ve Bizans dönemine ait 70 sikke,15 sapan, 4 top güllesi, 10 bronz obje, 1 taş oluk, 2 asker üniforma düğmesi, 6 pipo, 2 ok ucu, 2 tılsım kolye, 1 gümüş yüzük, mezarlar, iskeletler ve 19. yüzyıla ait bir top ve kilise temeli bulundu. Çalışmaların tamamlanmasının akabinde elde edilecek veriler doğrultusunda imar planında rekreasyon alanı olarak gösterilen kale alanında, restorasyon projesi hazırlanacak. Gerekli onayların tamamlanmasının ardından uygulamanın yapılması için ihale sürecine başlanacak. Yapım sürecinin kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte kale alanı ilçemiz turizmine kazandırılacaktır."

Tarihi Akçakale Kalesi'ndeki kazılar haziranda tamamlanacak
Tarihi Akçakale Kalesi'ndeki kazılar haziranda tamamlanacak
Tarihi Akçakale Kalesi'ndeki kazılar haziranda tamamlanacak

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Akçaabat, Trabzon, Osmanlı, Ekim, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Tarihi Akçakale Kalesi'ndeki kazılar haziranda tamamlanacak - Son Dakika


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