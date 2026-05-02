Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tarihi Emet Hanı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor

02.05.2026 14:47  Güncelleme: 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Emet ilçesinde bulunan tarihi Emet Hanı'nda restorasyon çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Emet Belediyesi tarafından 2021 yılında kamulaştırılarak İl Özel İdaresi'ne devredilen han için hazırlanan proje kapsamında, röleve ve raspa çalışmalarının tamamlanmasının ardından 21 Ocak 2025'te yapım ihalesi gerçekleştirildi. İhalenin ardından yüklenici firma çalışmalara başladı.

Restorasyonun yılsonuna kadar tamamlanması hedeflenirken, tarihi yapının ilçenin kültürel ve turistik değerine önemli katkı sağlaması amaçlanıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Kütahya İl Genel Meclisi üyeleri, proje hakkında yetkililerden bilgi aldı. İncelemelere, Kütahya İl Genel Meclisi ve İller Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Esra Balcı, Altıntaş İl Genel Meclisi Üyesi İsmail Şafak, Domaniç İl Genel Meclisi Üyesi Ercan Tekdemir, Kütahya İl Genel Meclisi Üyesi Ali Soycan, Tavşanlı İl Genel Meclisi Üyesi Mustafa Altınbay ile Emet İl Genel Meclisi Üyeleri Hüseyin Doğan ve Mustafa Çil katıldı.

Emet İl Genel Meclisi Üyesi Hüseyin Doğan, restorasyon sürecinin planlanan şekilde ilerlediğini belirterek, hanın gelecekteki kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Doğan, proje kapsamında İl Özel İdaresi tarafından 9 milyon TL tutarında ek iş artışı yapıldığını ifade etti.

Restorasyonda yapının özgün dokusuna uygun olarak kerpiç, tuğla ve ahşap malzemelerin kullanılacağını aktaran Doğan, çalışmaların 10 ay içinde tamamlanmasının planlandığını, ancak süreçte küçük gecikmeler yaşanabileceğini söyledi.

Röleve, Restitüsyon ve Restorasyon (3R) projesi kapsamında hazırlanan çalışmaların Koruma Kurulu tarafından onaylanmasının ardından uygulama aşamasına geçildiğini belirten yetkililer, Emet Hanı'nın restorasyon sonrası yalnızca tarihi bir yapı olarak değil, aynı zamanda turizm ve ekonomi açısından ilçeye değer katacak bir merkez haline getirileceğini ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2026 15:38:16. #7.13#
SON DAKİKA: Tarihi Emet Hanı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.