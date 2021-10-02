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Tarihi Kars Kalesi daha önce hiç böyle görülmedi - Son Dakika

Tarihi Kars Kalesi daha önce hiç böyle görülmedi

02.10.2021 11:08

Tarihi Kars Kalesi daha önce hiç böyle görülmedi Tüm heybetiyle simge kale havadan görüntülendi (DRONE-ÖZEL)-Tüm heybetiyle şehrin simgesi olan tarihi Kars Kalesi havadan görüntülendi.

Tarihi Kars Kalesi daha önce hiç böyle görülmedi

Tüm heybetiyle simge kale havadan görüntülendi

KARS - (DRONE-ÖZEL)-Tüm heybetiyle şehrin simgesi olan tarihi Kars Kalesi havadan görüntülendi.

Geçmişte Bagratlı Krallığı'na ve Cenub-u Garbi Kafkas Hükümeti, 'Güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti'ne başkentlik yapmış ve bu özelliği ile Türkiye'de herhangi bir ülkeye başkentlik yapmış ender şehirlerden birisi olan Kars'ın simgesi olan Kars Kalesi mavi gökyüzü ve bulutların arasında görenleri adeta büyüledi.

Her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği, adına türkülerin yazıldığı kale, 'Kars Vadisi' ve camilerle birlikte bir bütün olarak an be an kaydedildi.

"Kars Kalesi"

Ani Örenyeri ile birlikte antik sit alanı içinde yer alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Türkiye Kültür Portalı kaleler ve surlar listesine dahil edilen Kars Kalesi, ilk defa Urartular tarafından inşa edildiği tahmin edilen kalenin Saltuklular, Selçuklular ve Osmanlılar tarafından onarıldığı, eklemeler yapılarak birkaç defa inşa edildiği bilinmektedir. Kalenin kitabesinde yer alan bilgiye göre, 1152 yılında Anadolu Selçuklu sultanı Meliki İzzeddin Keykavus'un emri ile veziri Firuz Akay tarafından yaptırılmıştır. 1386 yılında Moğol istilası sırasında Timur tarafından yerle bir edilen kale, 1579 yılında Osmanlı padişahı III. Murat'ın emriyle Lala Mustafa Paşa tarafından yeniden inşa edilir ve kalenin kitabesi surların kapısına koydurulur.

"Güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti'ne başkentlik yaptı"

Urartular döneminde kurulan, Selçuklular döneminde genişletildiği düşünülen Kars Kalesi, Timur tarafından neredeyse tamamen yok edilmeden önce, kitabesindeki bilgilere göre 27 km uzunluğundaki surlardan, 220 burçtan ve 4 kapıdan oluşan tüm şehri çevreleyen bir kaleydi. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Bagratlı Krallığına ve Güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti'ne başkent olmuş olan Kars, büyük savaşlar görmüştür ve Kars Kalesi yüzyıllar boyunca fethetmesi güç kalelerden biri olarak anılmıştır. Öyle ki, 12. yüzyılda hastane olarak kullanılan Ejderha Kulesi, savaşta yaralanan askerlerin tedavi edildiği, Anadolu'nun en eski hastanelerinden biridir.

"Kalenin Manevi Sahibi Celal Baba Türbesi"

Kıpçak Gürcü savaşında, kalenin müdafaasında bulunan ve rivayete göre kesilen başını koltuğunun altına alıp kılıç sallamaya devam eden Kahraman Celal Baba, türbenin olduğu yerde şehit düşer ve oraya gömülür. Kaleyi ziyaret edenleri, tepede karşılayan Celal Baba türbesi, yakın zamanda Kars belediye tarafından onarılmış ve ziyaret açılmıştır.

KRS-

Tarihi Kars Kalesi daha önce hiç böyle görülmedi
Tarihi Kars Kalesi daha önce hiç böyle görülmedi
Tarihi Kars Kalesi daha önce hiç böyle görülmedi
Tarihi Kars Kalesi daha önce hiç böyle görülmedi

Kafkasya, Türkiye, Drone, Kars, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Tarihi Kars Kalesi daha önce hiç böyle görülmedi - Son Dakika


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