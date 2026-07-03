Edirne\'de Kırkpınar\'ın ağa karşılama geleneği bozulmadı

Edirne'de bu yıl 665'incisi gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, geleneksel ağa karşılama töreni ile başladı.

Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü davul-zurna eşliğinde Selimiye Meydanı'nda karşılandı. Edirne'de bu yıl 665'incisi gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin önemli ritüellerinden birisi olan ağa karşılama töreni geleneği bozulmadı. Ağa Ufuk Özünlü, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve beraberindekiler tarafından davul zurna eşliğinde karşılandı. Davul ve zurna eşliğinde belediye binası önünden Selimiye Meydanı'na kadar yürüyen heyet, oluşturulan platform önünde Ağa Ufuk Özünlü'yü bekledi.

Selimiye Meydanı'nda kurulan platformda düzenlenen karşılama töreninde Ağa Ufuk Özünlü'ye altın kemer takılarak çiçek takdim edildi. Kentte kaldığı otelden Selimiye Meydanı'na kadar yürüyerek gelen Ağa Özünlü, daha sonra oluşturulan platformda bir konuşma yaptı.

665 yıllık bu kadim geleneğin, eşi benzeri olmayan bu organizasyonun doğrudan bir parçası olmaktan onur ve şeref duyduğunu söyleyen Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü, Edirne'nin çok sevdiği bir şehir olduğunu belirtti. Geçen yıl çok güzel bir Kırkpınar geçirdiklerini belirten Özünlü, bu yıl daha güzel bir organizasyon geçirmeyi temenni ederek bu geleneği geleceğe taşımak istediklerini söyledi.

"Kırkpınar Türkiye'dir"

Kırkpınar'ın protesto edilmesi yönünde çıkan haberlerin asılsız olduğuna dikkat çeken Özünlü, "Bu haberleri üreten nifak tohumu yapay zekaya o kadar zeki olmadığını hatırlatıyorum. 665'inci Kırkpınar hayırlı uğurlu olsun. Bu millet birdir, beraberdir, kardeştir. Kırkpınar Türkiye'dir" dedi.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Edirne Valisi Yunus Sezer'in de katılımıyla belediye binası önünden Atatürk Anıtı'na kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Daha sonra Atatürk Anıtı önünde çelenk töreni düzenlendi. Anıta çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Sözü ve bestesi eğitimci-yazar merhum Beyazıt Sansı'ya ait "Kırkpınar Marşı", Sansı'nın oğlu Seven Sansı tarafından söylendi. Katılımcılar bu anları telefonlarına kaydederek güne anı bıraktı.

Katılımcılar buradaki törenin ardından Pehlivanlar Mezarlığı'na kadar yürüdü. Kabirlerin başında dua edildi ve çiçek bırakıldı. Cihan Pehlivanı Adalı Halil ve Kara Emin pehlivanların kabirlerini ziyaret eden vatandaşlar da burada pehlivanlara dua okudu. - EDİRNE