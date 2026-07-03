Edirne'de Kırkpınar'ın ağa karşılama geleneği bozulmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de Kırkpınar'ın ağa karşılama geleneği bozulmadı

Edirne\'de Kırkpınar\'ın ağa karşılama geleneği bozulmadı
03.07.2026 14:45  Güncelleme: 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de 665. kez düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, geleneksel ağa karşılama töreni ve kortej yürüyüşüyle başladı. Ağa Ufuk Özünlü, törende yaptığı konuşmada Kırkpınar'ın Türkiye olduğunu vurguladı.

Edirne'de bu yıl 665'incisi gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, geleneksel ağa karşılama töreni ile başladı.

Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü davul-zurna eşliğinde Selimiye Meydanı'nda karşılandı. Edirne'de bu yıl 665'incisi gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin önemli ritüellerinden birisi olan ağa karşılama töreni geleneği bozulmadı. Ağa Ufuk Özünlü, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve beraberindekiler tarafından davul zurna eşliğinde karşılandı. Davul ve zurna eşliğinde belediye binası önünden Selimiye Meydanı'na kadar yürüyen heyet, oluşturulan platform önünde Ağa Ufuk Özünlü'yü bekledi.

Selimiye Meydanı'nda kurulan platformda düzenlenen karşılama töreninde Ağa Ufuk Özünlü'ye altın kemer takılarak çiçek takdim edildi. Kentte kaldığı otelden Selimiye Meydanı'na kadar yürüyerek gelen Ağa Özünlü, daha sonra oluşturulan platformda bir konuşma yaptı.

665 yıllık bu kadim geleneğin, eşi benzeri olmayan bu organizasyonun doğrudan bir parçası olmaktan onur ve şeref duyduğunu söyleyen Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü, Edirne'nin çok sevdiği bir şehir olduğunu belirtti. Geçen yıl çok güzel bir Kırkpınar geçirdiklerini belirten Özünlü, bu yıl daha güzel bir organizasyon geçirmeyi temenni ederek bu geleneği geleceğe taşımak istediklerini söyledi.

"Kırkpınar Türkiye'dir"

Kırkpınar'ın protesto edilmesi yönünde çıkan haberlerin asılsız olduğuna dikkat çeken Özünlü, "Bu haberleri üreten nifak tohumu yapay zekaya o kadar zeki olmadığını hatırlatıyorum. 665'inci Kırkpınar hayırlı uğurlu olsun. Bu millet birdir, beraberdir, kardeştir. Kırkpınar Türkiye'dir" dedi.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Edirne Valisi Yunus Sezer'in de katılımıyla belediye binası önünden Atatürk Anıtı'na kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Daha sonra Atatürk Anıtı önünde çelenk töreni düzenlendi. Anıta çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Sözü ve bestesi eğitimci-yazar merhum Beyazıt Sansı'ya ait "Kırkpınar Marşı", Sansı'nın oğlu Seven Sansı tarafından söylendi. Katılımcılar bu anları telefonlarına kaydederek güne anı bıraktı.

Katılımcılar buradaki törenin ardından Pehlivanlar Mezarlığı'na kadar yürüdü. Kabirlerin başında dua edildi ve çiçek bırakıldı. Cihan Pehlivanı Adalı Halil ve Kara Emin pehlivanların kabirlerini ziyaret eden vatandaşlar da burada pehlivanlara dua okudu. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Türkiye, Edirne, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Edirne'de Kırkpınar'ın ağa karşılama geleneği bozulmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıcaklarla boğuşan İstanbul nefes alacak Sağanak yağış için tarih verildi Sıcaklarla boğuşan İstanbul nefes alacak! Sağanak yağış için tarih verildi
Ali Şahin: Venezuela’nın acısı Türkiye’nin, Karakas’ın acısı Gaziantep’in acısıdır Ali Şahin: Venezuela’nın acısı Türkiye’nin, Karakas’ın acısı Gaziantep’in acısıdır
Çakmak yüklü hafif ticari araç, alev alev yandı Çakmak yüklü hafif ticari araç, alev alev yandı
Ayşe Tokyaz cinayeti davası ertelendi Ayşe Tokyaz cinayeti davası ertelendi
Deniz Göktaş emniyete böyle götürüldü Deniz Göktaş emniyete böyle götürüldü
Jose Mourinho gözünü kararttı: 213 milyon Euro’luk transfer Jose Mourinho gözünü kararttı: 213 milyon Euro'luk transfer
Bir devir sona erdi İspanya futbolunun efsanesi kramponlarını astı Bir devir sona erdi! İspanya futbolunun efsanesi kramponlarını astı

15:07
Deniz Göktaş tutuklandı
Deniz Göktaş tutuklandı
14:50
Çankaya Belediye Başkanı’nın özel kalem müdürü gözaltına alındı
Çankaya Belediye Başkanı'nın özel kalem müdürü gözaltına alındı
14:32
CHP’li Veli Ağbaba’nın yeğeni gözaltına alındı Hesabında yüksek miktarda para girişi tespit edildi
CHP'li Veli Ağbaba'nın yeğeni gözaltına alındı! Hesabında yüksek miktarda para girişi tespit edildi
14:28
Ehliyetler için yeni düzenleme AYM iptal etmişti, tekrar Meclis’e sunuldu
Ehliyetler için yeni düzenleme! AYM iptal etmişti, tekrar Meclis'e sunuldu
13:35
Komedyen Deniz Göktaş’ın Emniyet ifadesi Tutuklama talebiyle sevk edildi
Komedyen Deniz Göktaş'ın Emniyet ifadesi! Tutuklama talebiyle sevk edildi
12:39
SDÜ Tıp Fakültesi’nde skandal Sorular satıldı, akademisyen de olayın içinde
SDÜ Tıp Fakültesi’nde skandal! Sorular satıldı, akademisyen de olayın içinde
12:32
Yok böyle operasyon İstanbul’un göbeğinden Avrupa’yı esir almışlar
Yok böyle operasyon! İstanbul'un göbeğinden Avrupa'yı esir almışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 15:58:25. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Kırkpınar'ın ağa karşılama geleneği bozulmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.