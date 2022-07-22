Tarihi Urfa Kalesinde kazı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Tarihi Urfa Kalesinde kazı çalışmaları devam ediyor

22.07.2022 13:33
Tarihi Urfa Kalesinde kazı çalışmaları devam ediyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, tarihi Urfa Kalesinde sürdürülen kazı çalışmalarını inceledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, tarihi Urfa Kalesinde sürdürülen kazı çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarihi Urfa Kalesine çıkan Başkan Beyazgül, Batman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Şanlıurfa Kalesi Kazı Başkanı Arkeolog Prof. Dr. Gülriz Kozbe'den sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyazgül, İslam İşbirliği teşkilatı tarafından İslam Ülkeleri Turizm Başkenti seçilen Şanlıurfa'nın 2023 yılına hazırlandığını vurguladı.

Şanlıurfa'daki tarihi ören yerlerini tarihi dokusuna uygun bir şekilde restore ederek turizme kazandırdıklarını anlatan Beyazgül, çok önemli bulgulara rastlanılan tarihi Urfa Kalesindeki çalışmaların 2023 yılına yetiştirilmesi için çaba gösterdiklerinin altını çizdi.

Prof. Dr. Gülriz Kozbe ise kalenin 2023 yılında ziyarete açılacağını ifade ederek kazıların devam edeceğini belirtti.

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Kaynak: AA

Zeynel Abidin Beyazgül, Batman Üniversitesi, Şanlıurfa, Edebiyat, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tarihi Urfa Kalesinde kazı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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