Şanlıurfa'daki tarihi ören yerlerini tarihi dokusuna uygun bir şekilde restore ederek turizme kazandırdıklarını anlatan Beyazgül, çok önemli bulgulara rastlanılan tarihi Urfa Kalesindeki çalışmaların 2023 yılına yetiştirilmesi için çaba gösterdiklerinin altını çizdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarihi Urfa Kalesine çıkan Başkan Beyazgül, Batman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Şanlıurfa Kalesi Kazı Başkanı Arkeolog Prof. Dr. Gülriz Kozbe'den sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

Zeynel Abidin Beyazgül, Batman Üniversitesi, Şanlıurfa, Edebiyat, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Tarihi Urfa Kalesinde kazı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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