Tarihi Zindan, 30 Yıldır Kütüphane Olarak Hizmet Veriyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Tarihi Zindan, 30 Yıldır Kütüphane Olarak Hizmet Veriyor

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Trabzon Kalesi'ndeki Zağnos Burcu, bir zamanlar esirlerin kaldığı zindan olarak hizmet verirken, son 30 yıldır İsmail Hakkı Berkmen İhtisas Kütüphanesi olarak öğrencilere hizmet vermekte. Her gün yüzlerce öğrenci bu tarihi mekanda ders çalışarak, geçmişle birleşen bir eğitim deneyimi yaşıyor.

02.01.2025 10:51  Güncelleme: 11:04
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Bir zamanlar esirlerin kaldığı zindan 30 yıldır kütüphane olarak hizmet veriyor

-Bu kütüphane zindanda

TRABZON - Trabzon İmparatoru 2. Aleksios Döneminde 1180'li yıllarda yapılan ve mahkumlar için zindan olarak kullanılan Trabzon Kalesi'ndeki Zağnos Burcu, yaklaşık 30 yıldır kütüphane olarak hizmet veriyor.

Kesme taştan dörtgen planlı burç olarak yapılan tarihi surlar 1996 yılında Trabzon Belediyesi tarafından meclis kararı ile İsmail Hakkı Berkmen Trabzon İhtisas Kütüphanesi olarak düzenlenerek hizmete sunulmuştu.

Her gün ortalama yüz kadar öğrencinin ders çalıştığı kütüphane tarihi görüntüsüyle dikkat çekerken, 27 Nisan 1941 tarihinde Trabzon Lisesi'nde coğrafya öğretmeni olarak göreve başlayan İsmail Hakkı Berkmen ismi verilmişti. Zağnos Burcunun uzun yıllar saklı kalan dehlizleri, zindanları gün ışığına çıkarken, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Özellikle surların içerisindeki kütüphane sıra dışı görüntüsüyle dikkat çekerken, içerisinde yer alan yüzlerce kitap ile öğrencilere ışık tutuyor.

Kütüphanenin 1996 yılında faaliyete geçtiğini belirten Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Erdem Zekeriya İskenderoğlu, her gün yaklaşık 100 öğrenciye hizmet verdiklerini söyledi. İskenderoğlu "Zağnos Burcu 2. Aleksios Döneminde yapıldıktan sonra zindan olarak kullanılmış ve birçok esir burada tutulmuş. Burçlar yapıldıktan sonra Osmanlı döneminde de zindan olarak kullanıldığı da rivayet edilmektedir ancak bununla ilgili elimizde net bir tarih yok. İsmail Hakkı Berkmen İhtisas Kütüphanesi haftanın her günü açık olup öğrencilerimiz buradan faydalanmakta. Öğrenciler burasını ders çalışma ortamı olarak kullanıyor. Her gün yaklaşık yüz öğrenci buradan faydalanıyor" dedi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencilerinden Ertuğrul Ayaz, surların içerisinde ders çalışmanın insanı farklı hissettirdiğini kaydederek "Daha önce gelmemiştim ancak surların içerisinde kütüphane olduğunu duymuştum. Hem ziyaret hem de çalışmak amaçlı geldim. İçeri girince insanı hoş bir kültürel hava karşılıyor. Surların arasında ders çalışmak insanı daha farklı hissettiriyor. Daha önce surun içerisinde böyle bir yapının olduğunu hiç görmedim. Kütüphanenin surların içerisinde olması garip hoş bir durum" diye konuşurken, üniversite sınavına hazırlanan Ayşegül Kele ise "Her gün buraya gelirim. Ambiyansı çok güzel çok hoşuma gidiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Trabzon, Kültür, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tarihi Zindan, 30 Yıldır Kütüphane Olarak Hizmet Veriyor - Son Dakika

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