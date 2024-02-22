Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen \'El Sanatları Sergisi\' açıldı

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Tarım ve Orman Bakanlığınca ikincisi düzenlenen 'El Sanatları Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanlığının Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca ikincisi düzenlenen 'El Sanatları Sergisi'nin açılışı Ankara'da bir AVM'de gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini yürüten El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki kursiyerler tarafından üretilen el yapımı ürünler Ankara'da bir AVM'de sergilendi. 'Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında Bin Yıllık Hafıza' temalı 'El Sanatları Sergisi'nin açılışına Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, el sanatları üreticileri ve vatandaşlar katıldı. Sergide, kilim, yüzük, el işlemeli kıyafetler ve çok sayıda ürün yer alıyor.

Bakan Yardımcısı Gümen, yaptığı konuşmada, "Geleneksel el sanatları bir ülkenin, topluluğun kültürünü yansıtan milli değerlerden biridir. Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarına, kültürel değerlerimize sahip çıkmak hepimizin görevidir. Çünkü geleneksel el sanatları bizlere atalarımızdan miras gelecek kuşaklara aktarmamız gereken beceri birikimidir" dedi.

Sergi, 25 Şubat tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.