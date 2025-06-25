Taş Bebeklerle Ekonomiye Katkı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Taş Bebeklerle Ekonomiye Katkı

Taş Bebeklerle Ekonomiye Katkı
25.06.2025 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da Meryem Cürgül, taş bebek yaparak ev bütçesine katkı sağlıyor.

Giresun'un Bulancak ilçesinde yaşayan Meryem Cürgül, doğadan topladığı taşlardan yaptığı bebekleri satarak ev bütçesine katkı sağlıyor.

İki çocuk annesi 39 yaşındaki Cürgül, Bulancak Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce geçen yıl düzenlenen kursa katılarak taş bebek yapmayı öğrendi.

Geçmiş yıllarda da çeşitli el sanatları kurslarına katılan Cürgül, taş bebek yapma ve boyamada kendisini geliştirdi.

Bulancak Halk Eğitimi Merkezinin kurslarından bazılarının düzenlendiği Bulancak Kız Anadolu Lisesi'ndeKİ atölyede çalışmalarını sürdüren Cürgül, yaşlı kadın formundaki taş bebekleri sosyal medya hesaplarından ve çevresindekilerin desteğiyle sipariş üzerine satışa sunuyor.

Meryem Cürgül, AA muhabirine, taş bebek üretimine hobi olarak başladığını anlattı.

Yaptığı çalışmalarda yaşlı kadınları tasvir ettiğini belirten Cürgül, ürettiği bebeklere yörede yaşlı kadınlara hitapta kullanılan "Keyfanı" adını verdiğini ifade etti.

Taş bebek yapmayı çok sevdiğini anlatan, bebeklerin kıyafetlerini de yöresel tarzda boyadığını belirten Cürgül, çevresindekiler tarafından ve sosyal medyada ürünlerinin ilgili gördüğünü, sipariş üzerine yurt içine ve yurt dışına satış yaptığını aktardı.

Giresun'da bir süre önce Halk Eğitimi merkezleri arasında düzenlenen el sanatları ürünleri yarışmasında üçüncü olduğunu bildiren Cürgül, elde ettiği başarının üretime geçme noktasında kendisine özgüven sağladığını dile getirdi.

"Her şey yöresel olsun istedim ilimizi, ilçemizi tanıtması açısından"

Cürgül, Giresun'da el yapımı hediyelik eşya alanında eksik olduğunu fark ettiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu sanatı meslek haline dönüştürmeye, taş bebekleri satarak gelir elde edebileceğime karar verdim. Bebeklerin imalatına başladım. İlk dönemlerde arkadaşlardan siparişler de olunca üretimi artırdım. Bebeklerimizde yöresel kıyafetler kullanılıyor. Her şey yöresel olsun istedim, ilimizi, ilçemizi tanıtması açısından. Boyamada yoğunlukla denizin mavisini, dağların yeşilini kullanıyorum. Bebeklerim ilgi görünce seri üretime başladım. Bunların satışından elde ettiğim gelirle ev ekonomisine katkıda bulunuyorum. Çocuklarımın okul ihtiyaçlarını karşılıyorum. Başta Giresun olmak üzere Türkiye ve bazı Avrupa ülkelerine pazarlıyorum. Sosyal medya hesapları kurdum. Yine arkadaşlarımın vasıtasıyla bir ile ürün göndermeye başladım. Yurt dışından gelenlerin daha fazla dikkatini çekiyor yöresel olduğu için."

Atölye açmayı hayal ettiğini anlatan Cürgül, "Bu tarz el ürünleri yurt dışında yaşayanların daha çok dikkatini çekiyor. Bir atölye kurup yurt dışına satışımı artırmak istiyorum." dedi.

Meryem Cürgül, ev hanımlarına, boş vakitlerini bu tür kurslara katılarak değerlendirmelerini tavsiye etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sosyal Medya, Kültür Sanat, Bulancak, Ekonomi, giresun, Kadın, Yaşam, Medya, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Taş Bebeklerle Ekonomiye Katkı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekrem İmamoğlu’na cumhuriyet savcılarına hakaretten yeni dava Ekrem İmamoğlu'na cumhuriyet savcılarına hakaretten yeni dava
Belediye başkanlarının düğün eğlencesine bakın Birbirlerine para attılar Belediye başkanlarının düğün eğlencesine bakın! Birbirlerine para attılar
Trump, “İran’da rejim değişikliği“ konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur Trump, "İran'da rejim değişikliği" konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
Galatasaray Osimhen’e tarih verdi Ya kabul et ya da elveda Galatasaray Osimhen'e tarih verdi! Ya kabul et ya da elveda
Anlaşma tamam gibi Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu bombasını patlatmak üzere Anlaşma tamam gibi! Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu bombasını patlatmak üzere
Genç kızlar terör estirdi Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler Genç kızlar terör estirdi! Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
Annesine attığı mesajdan sonra kayboldu Üniversiteli Zeynep’ten günlerdir haber yok Annesine attığı mesajdan sonra kayboldu! Üniversiteli Zeynep'ten günlerdir haber yok
İsrail İran’ı önce vurdu, sonra ’’Kaçındık’’ dedi İsrail İran'ı önce vurdu, sonra ''Kaçındık'' dedi
Fernando Muslera Estudiantes’e imzayı attı Fernando Muslera Estudiantes'e imzayı attı
600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde Tarih belli oldu 600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde! Tarih belli oldu
Prof. Dr. Esat Arslan: İsrail fevkalade yanıldı Prof. Dr. Esat Arslan: İsrail fevkalade yanıldı

13:31
Yunanistan, Türkiye korkusundan dolayı silahlanma rekoru kırdı
Yunanistan, Türkiye korkusundan dolayı silahlanma rekoru kırdı
13:03
Süper Lig ekibinde şok ayrılık Ünlü antrenör sosyal medyadan veda etti
Süper Lig ekibinde şok ayrılık! Ünlü antrenör sosyal medyadan veda etti
12:12
NATO Zirvesi’nde aile fotoğrafı 32 ülkenin lideri aynı karede
NATO Zirvesi'nde aile fotoğrafı! 32 ülkenin lideri aynı karede
10:53
İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini askıya aldı
İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini askıya aldı
09:21
Yaylayı bir gecede konteynerler ile doldurdular
Yaylayı bir gecede konteynerler ile doldurdular
18:04
Ali Sowe’un istekleri Gaziantep FK’yi transferden vazgeçirdi
Ali Sowe'un istekleri Gaziantep FK'yi transferden vazgeçirdi
17:55
Fenerbahçe’de Mourinho’dan İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek kararı
Fenerbahçe'de Mourinho'dan İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek kararı
17:50
Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte’nin kendisine gönderdiği tebrik mesajını ifşa etti
Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin kendisine gönderdiği tebrik mesajını ifşa etti
17:31
İran’da İsrail saldırıları sonucu 606 kişi hayatını kaybetti
İran'da İsrail saldırıları sonucu 606 kişi hayatını kaybetti
17:21
Talisca’nın oynamak istediği kulübü açıkladılar
Talisca'nın oynamak istediği kulübü açıkladılar
17:08
Zonguldak’ta bir apartmanda doğal gaz patlaması: 3’ü ağır 7 kişi yaralandı
Zonguldak'ta bir apartmanda doğal gaz patlaması: 3'ü ağır 7 kişi yaralandı
17:03
Uçuşlarda el bagajından ücret alınması yasaklanıyor
Uçuşlarda el bagajından ücret alınması yasaklanıyor
16:52
Şota Arveladze Süper Lig’e geri dönüyor 1 yıllık anlaşma sağlandı
Şota Arveladze Süper Lig'e geri dönüyor! 1 yıllık anlaşma sağlandı
16:48
Maaşı da 3 katına çıkacak Dünya devinden milli yıldızımıza 5 yıllık yeni sözleşme
Maaşı da 3 katına çıkacak! Dünya devinden milli yıldızımıza 5 yıllık yeni sözleşme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2025 13:55:00. #7.11#
SON DAKİKA: Taş Bebeklerle Ekonomiye Katkı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.