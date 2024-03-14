'Taşlardaki nakışlarla İstanbul' sergisi Hünkar Kasrı'nda
İSTANBUL - İstanbul Ticaret Odası kültürel mirasa değer katmak için Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda birbirinden değerli eserleri sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Bu ayda Ferruh Sünger'in 'Taşlardaki Nakışlarla İstanbul' isimli sergisi açıldı.
İTO kültürel mirasları yaşatmaya devam ediyor. Bu ay için Sanatçı Ferruh Süngerin yapmış olduğu karakalem çalışmalarını Yeni Cami Hünkar Kasrına taşıdı. Zengin kültürümüzün dışa vuran önemli yansımalarından biri olan nakışlar üzerinde çalışan sanatçı, Sebillere, cami şerefelerine, mezar taşlarına, hanlara, saraylara ruh veren bu zengin hazineden seçtiği örnekleri kara kalemle tablolara nakşediyor. İstanbul Ticaret Odasının sergi salonu Hünkar Kasrı'nda açılan sergide 40 karakalem eser sergileniyor. Sergi 31 Mart tarihine kadar 10.00/19.00 saatleri arasında sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.
"40 karakalem çalışmamı buraya getirdim"
Sanatçı Ferruh Sünger, "Eserler İstanbul'un tarihi dokusunu anlatıyor. Bu tarihi dokuları tarihi bir yerde buluşturmanın heyecanını yaşıyorum. Yaklaşık 40 eserimin yer aldığı sergide tüm eserlerim kara kalem çalışması. Tarihi mekanlarda bulunan, Sebillere, cami şerefelerine, mezar taşlarına, hanlara, saraylara bir çok eser çizimlerimde yer alıyor" dedi.
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Sanatçı Ferruh Sünger'in 'Taşlardaki Nakışlarla İstanbul' kara kalem sergisi, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yeni Camii Hünkar Kasrı'nda sanatseverlerle buluştu. Sergi açılışına İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdülhamit Avşar, İTO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Hazıroğlu ve İTO meclis üyelerinin yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı. Ferruh Sünger'in nakışlar üzerinde çalışan bir sanatçı olduğuna işaret eden Hazıroğlu, 'Taşlardaki Nakışlarla İstanbul' adlı sergimizde nakışların sebillere, cami şerefelerine, mezar taşlarına, hanlara ve saraylara nasıl aksettiğini yakından görme fırsatı bulacağız. Sanatçının bu güzel motif ve nakışları, kara kalem sanatıyla birleştirerek farklı ve özgün bir bakış açısını sunduğuna işaret eden Hazıroğlu, '39 karakalem eserin yer aldığı bu kıymetli sergiyi beğeneceğinizi ve takdir edeceğinizi umuyorum.' ifadesini kullandı. Serginin yorucu bir çalışmanın neticesinde ortaya çıktığını aktaran Sünger, 'Bu sergide temel olarak kültürümüzü sanatseverlerle buluşturmaya, kültürümüzün bir parçası olan süsleme sanatıyla tanıştırmaya gayret gösterdim ve bunda da kara kalem sanatını kullandım.' şeklinde konuştu. Eserlerin hazırlanmasında kullanılan kalem, fırça ve araçların da izlenime sunulduğu, 39 eserin yer aldığı sergi 31 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.
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