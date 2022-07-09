Tatvan'da Kurban Bayramı kutlamaları - Son Dakika
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Tatvan'da Kurban Bayramı kutlamaları

09.07.2022 12:13

Tatvan'da Kurban Bayramı kutlamalarıBİTLİS Türkiye'nin tüm illerinde olduğu gibi Bitlis'in Tatvan ilçesinde de Kurban Bayramı coşkuyla kutlanıyor.

Tatvan'da Kurban Bayramı kutlamaları

BİTLİS Türkiye'nin tüm illerinde olduğu gibi Bitlis'in Tatvan ilçesinde de Kurban Bayramı coşkuyla kutlanıyor.

İlçeye bağlı Yelkenli köyünde, sabahın erken saatlerinden itibaren camilere akın eden vatandaşlar, bayram namazı sonrası birbiriyle bayramlaştı. 7'den 70'e bir araya gelen köy halkı daha sonra ellerinde poşetlerle evleri tek tek gezerek şeker topladı. Pandemiden dolayı bayramlaşmanın ara verildiğini söyleyen Köy İmamı Muzaffer Talaslı, "2 yıl pandemiden dolayı bayramlarımızı kutlayamıyorduk. Pandeminin azalmasıyla birlikte yaklaşık 100 kişilik bir grup ile birlikte tekrardan şeker toplama geleneğimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Ev ev dolaşıp bayramlarını kutluyoruz. Rabbim birlik beraberliğimizi daim etsin inşallah" dedi. Zakir Tarlan isimli vatandaş ise "100 yıldan beridir Tatvan'a bağlı Yelkenli köyünde, bayram namazından sonra mezarlıklarımızı ziyaret ediyoruz. Daha sonra 7'den 70'e herkesle birlikte ev ev dolaşıp köylülerimizin bayramlarını kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Bayram için İstanbul'dan köyüne gelen Çetin Kulu da, "Bu güzel topluluğu görünce açıkçası duygulandım. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Türkiye, Bitlis, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tatvan'da Kurban Bayramı kutlamaları - Son Dakika

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