Tavaslı Emekliler Çanakkale\'ye Gönül Yolculuğunda

22.04.2026 08:35  Güncelleme: 08:36
Tavas Belediyesi, sosyal belediyecilik vizyonu kapsamında anlamlı bir kültür hizmetine daha imza attı.

Belediye Başkanı Kadir Tatık'ın talimatıyla düzenlenen organizasyonda, Tavaslı emekli vatandaşlardan oluşan kafile, Türk tarihinin dönüm noktası olan Çanakkale ruhunu yerinde yaşamak üzere dualarla uğurlandı.

Tavas Belediyesi, ilçedeki emekli vatandaşlara yönelik kültürel etkinliklerine bir yenisini ekledi. Milli mücadele ruhunun en güçlü şekilde hissedildiği topraklara düzenlenen "Çanakkale Kültür Gezisi" kapsamında ilk kafile yola çıktı. Tavas Belediye Meydanı'nda düzenlenen uğurlama törenine Belediye Başkanı Kadir Tatık, belediye birim müdürleri ve vatandaşların aileleri katıldı.

Geziden ziyade bir "Gönül Yolculuğu" olarak nitelendirilen program dahilinde, emekli vatandaşlar Çanakkale Şehitliği, Conkbayırı, 57. Alay Şehitliği ve Seyit Onbaşı Anıtı gibi tarihi mekanları ziyaret edecek. Profesyonel rehberler eşliğinde gerçekleşecek olan ziyarette, "Çanakkale Geçilmez" dedirten iradenin destansı öyküsü yerinde idrak edilecek. Tavas Belediyesi, bu tür organizasyonlarla hem sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi hem de tarih bilincini diri tutmayı hedefliyor.

Uğurlama töreninde duygularını paylaşan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, şunları ifade etti:

"Bugün Tavas'tan bir kafileyi, tarihin en büyük destanlarından birinin yazıldığı Çanakkale'ye uğurlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu yolculuk bir geziden ziyade, Türk milletinin küllerinden doğduğu topraklara yapılan bir gönül yolculuğudur. Orada her adımda bir şehidin emaneti, her rüzgarda bir duanın izi var. Emekli vatandaşlarımız, 'Çanakkale Geçilmez!' diyen iradenin nasıl yazıldığını yerinde görecek, bu vatanın hangi bedellerle kazanıldığını yüreklerinde hissedecekler. Biz inanıyoruz ki; geçmişini bilen nesiller, geleceğini daha güçlü inşa eder. Dualarımızla uğurladığımız bu anlamlı yolculuğun, yüreklerde vatan sevgisini daha da büyütmesini diliyorum. Rabbim yollarını açık, niyetlerini hayırlı eylesin. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun." - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Adalet Bakanı Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması: Önemli olan mezarın yerini bulmak Adalet Bakanı Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Önemli olan mezarın yerini bulmak
Ailesi görmek istemiyor İşte Özkan Yalım’ı cezaevinde ziyarete giden tek isim Ailesi görmek istemiyor! İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim
41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı 41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı
İletişim Başkanlığı’ndan “PTT’ye siber saldırı“ iddialarına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "PTT’ye siber saldırı" iddialarına yalanlama
Mardin’de silahlı saldırıya uğrayan çoban hayatını kaybetti Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan çoban hayatını kaybetti
Anne Hathaway, ’Dünyanın En Güzel Kadını’ seçildi Anne Hathaway, 'Dünyanın En Güzel Kadını' seçildi

09:06
İran, Umman açıklarında bir konteyner gemisini uyarı bile yapmadan vurdu
İran, Umman açıklarında bir konteyner gemisini uyarı bile yapmadan vurdu
08:55
Her markette satılıyor 14 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
Her markette satılıyor! 14 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
08:33
İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa...
İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa...
08:04
Trump’tan İran’ın şartlarına yanıt Kesin kararını duyurdu
Trump'tan İran'ın şartlarına yanıt! Kesin kararını duyurdu
07:45
Trump ateşkesi uzattı, piyasalar tepetaklak oldu
Trump ateşkesi uzattı, piyasalar tepetaklak oldu
07:31
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi
