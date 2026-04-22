Tavaslı Emekliler Çanakkale\'ye Gönül Yolculuğunda

Tavas Belediyesi, sosyal belediyecilik vizyonu kapsamında anlamlı bir kültür hizmetine daha imza attı. Belediye Başkanı Kadir Tatık'ın talimatıyla düzenlenen organizasyonda, Tavaslı emekli vatandaşlardan oluşan kafile, Türk tarihinin dönüm noktası olan Çanakkale ruhunu yerinde yaşamak üzere dualarla uğurlandı.

Tavas Belediyesi, ilçedeki emekli vatandaşlara yönelik kültürel etkinliklerine bir yenisini ekledi. Milli mücadele ruhunun en güçlü şekilde hissedildiği topraklara düzenlenen "Çanakkale Kültür Gezisi" kapsamında ilk kafile yola çıktı. Tavas Belediye Meydanı'nda düzenlenen uğurlama törenine Belediye Başkanı Kadir Tatık, belediye birim müdürleri ve vatandaşların aileleri katıldı.

Geziden ziyade bir "Gönül Yolculuğu" olarak nitelendirilen program dahilinde, emekli vatandaşlar Çanakkale Şehitliği, Conkbayırı, 57. Alay Şehitliği ve Seyit Onbaşı Anıtı gibi tarihi mekanları ziyaret edecek. Profesyonel rehberler eşliğinde gerçekleşecek olan ziyarette, "Çanakkale Geçilmez" dedirten iradenin destansı öyküsü yerinde idrak edilecek. Tavas Belediyesi, bu tür organizasyonlarla hem sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi hem de tarih bilincini diri tutmayı hedefliyor.

Uğurlama töreninde duygularını paylaşan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, şunları ifade etti:

"Bugün Tavas'tan bir kafileyi, tarihin en büyük destanlarından birinin yazıldığı Çanakkale'ye uğurlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu yolculuk bir geziden ziyade, Türk milletinin küllerinden doğduğu topraklara yapılan bir gönül yolculuğudur. Orada her adımda bir şehidin emaneti, her rüzgarda bir duanın izi var. Emekli vatandaşlarımız, 'Çanakkale Geçilmez!' diyen iradenin nasıl yazıldığını yerinde görecek, bu vatanın hangi bedellerle kazanıldığını yüreklerinde hissedecekler. Biz inanıyoruz ki; geçmişini bilen nesiller, geleceğini daha güçlü inşa eder. Dualarımızla uğurladığımız bu anlamlı yolculuğun, yüreklerde vatan sevgisini daha da büyütmesini diliyorum. Rabbim yollarını açık, niyetlerini hayırlı eylesin. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun." - DENİZLİ