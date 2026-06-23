Tavşanlı\'da Zehra Çetin\'in el emeği eserleri Tavşanlı\'da sanatseverlerle buluştu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticilerinden Zehra Çetin'in el emeği ürünlerinden oluşan el sanatları sergisi düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

Tavşanlı Belediyesi Ahmet Uluçay Müzesi'nde gerçekleştirilen serginin açılışına DPÜ Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Kayabaşı, Belediye Başkan Yardımcıları Aziz Solmaz ve Mehmet Ali Akar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Refik Küçükkağnıcı, Tavşanlı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ceyhun Çiftçi, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abdullah Öztürk, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Efe ile çok sayıda davetli katıldı.

Protokol üyelerinin kurdele kesimiyle açılışı yapılan sergide, Zehra Çetin'in uzun ve titiz çalışmalar sonucunda hazırladığı özgün tasarım çantalar ile çeşitli el sanatları ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergiyi gezen davetliler, eserleri yakından inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Geleneksel el sanatları ile modern tasarım anlayışını bir araya getiren eserler, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. El emeği ve ince işçiliğin ön plana çıktığı sergide yer alan ürünler, sanatseverlerden tam not aldı.

Ahmet Uluçay Müzesi'nde açılan serginin hafta boyunca ziyaret edilebileceği, eserlerin Cuma gününe kadar vatandaşların beğenisine sunulmaya devam edeceği belirtildi. Sergi, el sanatlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir kültürel etkinlik olarak değerlendiriliyor. - KÜTAHYA