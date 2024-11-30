Tavşanlı'da Kültür ve Tarih Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Tavşanlı'da Kültür ve Tarih Çalıştayı Düzenlendi

Tavşanlı\'da Kültür ve Tarih Çalıştayı Düzenlendi

DPÜ Tavşanlı Yerleşkesi'nde tarih ve kültür çalıştayı gerçekleştirildi, katılımcılar yöresel değerleri paylaştı.

30.11.2024 10:46
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Meslek Yüksekokulu (TMYO) ve Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi (TUBİF), DPÜ Kütahya Folklor Araştırma ve Uygulama Merkezince (KFAUM) organize edilen ile Tavşanlı Tarih Kültür ve Turizm Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı.

Üniversitenin Tavşanlı Yerleşkesi'nde düzenlenen çalıştayın ilk bölümünde, Tavşanlı Belediyesi Kültür ve Spor Merkezi Halk Oyunları Ekibinin gösterisinin ardından TMYO Fuaye Alanı'nda Tavşanlılı ressamlar Dilek Kocaman Yılmazer, Gönül Güven, Melek Uluçay, Çağlayan Aydoğdu, Nesrin Şen ve Mehmet Yıldız'ın resimleri ile geleneksel el sanatları sanatçıları Zekiye Eröz ve Muradiye Varol'un eserlerinden oluşan sergi açıldı.

Moderatörlüğünü Öğr. Gör. Okan Mete ve Öğr. Gör. Nur Hoşgör'ün yaptığı TUBİF Konferans Salonu'ndaki çalıştayda TMYO Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik, Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakütesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Kayabaşı ve KFAUM Müdürü Prof. Dr. Ayşe Nur Sır Dündar tarafından yapılan konuşmalarda, Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'ın il merkezi ve ilçelerdeki kültürel ve sanatsal değerlerin, hatıraların sürekli canlı tutulması, halkla paylaşılması ve gençlere aktarılması öneri ve talimatları doğrultusunda bu etkinliğin önemi vurgulandı.

Milli Mücadele yıllarında Tavşanlı'da yaşananlar anlatıldı

Tavşanlı Höyüğü sunumu Arkeolog Burak Kader tarafından; Milli Mücadele yıllarında Tavşanlı'da yaşanan olaylar, Derbent köyü olayları ve Cevizdere Muharebesi, Atatürk'ün Tavşanlı ve Değirmisaz'a 1933 yılında yaptığı ziyaret konularının anlatıldığı tarih sunumları öğretmen Ahmet Öztürk'ün moderatörlüğünde Dt. Recep Aydoğdu, öğretmenler Ali Duyan ve İbrahim Özçelik tarafından yapıldı.

Kütahya türküleri eşliğinde Tavşanlı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abdullah Öztürk ile öğretmenler Rabia Kocabey, Aslıhan Ağaçlı ve Firdevs Aktay'ın organizasyonları ile Tavşanlılıların yöresel kıyafetleri tanıtıldı ve yöresel kına gecesi gösterisi sunuldu.

Etkinliğin kültür bölümünde Metin Ertekin moderatörlüğünde, Kütahya Kültür ve Sanat Derneği (KÜSAD) Başkanı Bayram Yıldız, öğretmen Mehmet Erden ve leblebici esnafı Mehmet Harmancıklıoğlu tarafından Tavşanlı kültürü ve adetleri anlatıldı, ardından Tavşanlı turizmi ve Tavşanlı mutfağı konulu sunumlar Doç. Dr. Uğur Ceylan ve Dr. Öğr. Üyesi Özkan Demir tarafından gerçekleştirildi.

Çalıştayın sonunda değerlendirme yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Aydın, katılımcılara Rektör Prof. Dr. Kızıltoprak'ın selamlarını iletip tarihsel kültürel değerlerin canlı tutulmasının önemine işaret ederek, çalıştayın gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmacı ile sanatçılara teşekkür belgelerinin verilmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona eren programa, Tavşanlı Cumhuriyet Savcısı Arslan Tunç, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Canberk Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Güven Türkmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Refik Raşit Küçükkağnıcı, AK Parti İlçe Başkanı Himmet Özer, MHP İlçe Başkanı Kürşat Öztaş, çeşitli kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademik ve idari personel ile üniversite öğrencileri katıldı.

Rektör Kızıltoprak'tan teşekkür mesajı

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, çalıştaya ilişkin olarak sosyal medya yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kütahya'mızın ilçelerinde çalıştay heyecanı sürüyor. Folklor Araştırma ve Uygulama Merkezimizin düzenlediği Tavşanlı Tarih Kültür ve Turizm Çalıştayı'na DPÜ Tavşanlı Yerleşkesi ev sahipliği yaptı. Tavşanlı'nın asırlara dayanan kültürel birikimini yansıtan el sanatları ve halk oyunlarından örneklerin sergilendiği çalıştayda, ilçenin son yıllarda turizm alanında yaptığı çalışmaların genel perspektifi çizilerek bu alandaki fırsatlardan ve turizmde yeni eğilimlerden nasıl yararlanılacağına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Çalıştayın düzenlenmesine emek veren tüm çalışma arkadaşlarım ile katılımlarıyla bizleri onurlandıran protokol üyelerine, konuşmacılara, sanatçılara, öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Tavşanlı'da Kültür ve Tarih Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika

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