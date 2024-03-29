TDV, Gazze'deki saldırılarda ölen 3 yaşındaki Rim için çocuk kitabı yayımladı

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) yayınları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen 3 yaşındaki Rim ile "gözlerinin içini öperek" vedalaşan dedesi Halid Nebhan anısına çocuk kitabı yayımladı.

Çevirmen Ayçin Kantoğlu'nun Rim'in doğum günü olan 23 Aralık'ı "Dünya Şehit Çocuklar Günü" olarak önermesi üzerine TDV, "Kalbimizin Bir Tanesi Rim" isimli çocuk kitabını minik okurlarla buluşturdu.

AA muhabirinin görüştüğü kitabın editörü Rukiye Oklan, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de bir soykırımın yaşandığını, şimdiye kadar 14 bine yakın çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.

Müslümanların ve dünyanın yaşananlara tepkisiz kalmasının içler acısı bir durum olduğunu vurgulayan Oklan, zulmün er geç biteceğine inandığını belirtti.

İlk günlerden bu yana Filistinlilerin acısını duyurmak ve farkındalık oluşturmak için çabaladıklarını ifade eden Oklan, "Aslında Gazze'ye yönelik herhangi bir öykü planlamıştık. Bunu konuştuğumuz günlerde Rim şehit edildi. Rim üzerinden Gazze'ye yönelik bir farkındalık oluşturmak niyetiyle kitap kaleme alındı. Rim aslında şehit edilen bütün çocukları temsil eden bir karakter." dedi.

"Rim temsili bir karaktere dönüştü"

Rim'in henüz 3 yaşında olması ve dedesiyle özel bir muhabbetinin bulunması dolayısıyla kitabın ana karakteri haline geldiğini anlatan Oklan, "Dedesiyle veda sahnesi, dedesinin ona 'ruhumun ruhu, canımın canı' diye son yolculuğuna uğurlaması hepimizi çok etkiledi. Aslında diğer çocuklara anneleri, babaları, dedelerinin söyleyemediklerini Rim'e dedesi söylemiş oldu. O anlamda Rim temsil eden bir karaktere dönüştü. Bir zamanlar Naci el-Ali'nin 'hanzala'sı gibi bir temsili karaktere dönüştü. O anlamda biz de Rim'i tercih ettik." ifadelerini kullandı.

Hem yazarın hem de TDV yayınlarının kitabı bir gayeyle meydana getirdiklerine dikkati çeken Oklan, şunları söyledi:

"Gayemiz bu zulmü duyurmak, yapılanları unutturmamaktır. Bizim de bir yayınevi olarak elimizden gelen budur. Filistin davasını unutturmamak adına bu yola çıktık. Rim karakteri de yazarımızın gönlünden koptu. Çocuklara Filistin hakkında farkındalık oluşturmak için kitap içinde Filistin'i temsil eden semboller var. Mesela kitapta zeytin, Filistin bayrağının renkleri, Filistin'e özgü yaprak sarması geçiyor. Bu şekilde çocuklarımızın Filistin'i unutmamasını sağlamış olacağız inşallah."

Rim'in doğum günü olan 23 Aralık'a az bir zaman kala öldürüldüğünü anımsatan Oklan, "Temel amacımız, çocukları çok ajite etmeden bir şeyler anlatmaktır. Çocuk edebiyatının amacı da budur. Çocuğun içini kanatmadan onun diline, yaşına, pedagojik uygun olarak anlatmaktır. Kitapta Rim ölümünden herhangi bir vurgu yok. Ancak sona gelindiğinde çocuk Rim'in artık şehit olduğunu anlıyor." açıklamasını yaptı.

"Filistin'in çocukların kalbinde yer edinmesini istedim"

Kitabın yazarı Merve Kahraman Öztürk ise hikayenin Rim ve dedesi arasındaki ilişkiden beslendiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gazze ve Filistin'in çocukların kalbinde ve aklında yer edinmesini istediğim için kitabı kaleme aldım. Yazmak zorunda hissettim çünkü çocuklardan yapmadıklarımız ya da yapamadıklarımız için bir özür dilemem gerekiyordu. Bu bir özür olur mu bir ayıbı örter mi bilmiyorum ama inşallah okuyan çocukların kalbine Gazze, Rim ve Filistin yerleşir. En azından buna vesile olurum."