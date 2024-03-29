TDV, Gazze'deki saldırılarda ölen 3 yaşındaki Rim için çocuk kitabı yayımladı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) yayınları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen 3 yaşındaki Rim ile "gözlerinin içini öperek" vedalaşan dedesi Halid Nebhan anısına çocuk kitabı yayımladı.
Çevirmen Ayçin Kantoğlu'nun Rim'in doğum günü olan 23 Aralık'ı "Dünya Şehit Çocuklar Günü" olarak önermesi üzerine TDV, "Kalbimizin Bir Tanesi Rim" isimli çocuk kitabını minik okurlarla buluşturdu.
AA muhabirinin görüştüğü kitabın editörü Rukiye Oklan, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de bir soykırımın yaşandığını, şimdiye kadar 14 bine yakın çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.
Müslümanların ve dünyanın yaşananlara tepkisiz kalmasının içler acısı bir durum olduğunu vurgulayan Oklan, zulmün er geç biteceğine inandığını belirtti.
İlk günlerden bu yana Filistinlilerin acısını duyurmak ve farkındalık oluşturmak için çabaladıklarını ifade eden Oklan, "Aslında Gazze'ye yönelik herhangi bir öykü planlamıştık. Bunu konuştuğumuz günlerde Rim şehit edildi. Rim üzerinden Gazze'ye yönelik bir farkındalık oluşturmak niyetiyle kitap kaleme alındı. Rim aslında şehit edilen bütün çocukları temsil eden bir karakter." dedi.
"Rim temsili bir karaktere dönüştü"
Rim'in henüz 3 yaşında olması ve dedesiyle özel bir muhabbetinin bulunması dolayısıyla kitabın ana karakteri haline geldiğini anlatan Oklan, "Dedesiyle veda sahnesi, dedesinin ona 'ruhumun ruhu, canımın canı' diye son yolculuğuna uğurlaması hepimizi çok etkiledi. Aslında diğer çocuklara anneleri, babaları, dedelerinin söyleyemediklerini Rim'e dedesi söylemiş oldu. O anlamda Rim temsil eden bir karaktere dönüştü. Bir zamanlar Naci el-Ali'nin 'hanzala'sı gibi bir temsili karaktere dönüştü. O anlamda biz de Rim'i tercih ettik." ifadelerini kullandı.
Hem yazarın hem de TDV yayınlarının kitabı bir gayeyle meydana getirdiklerine dikkati çeken Oklan, şunları söyledi:
"Gayemiz bu zulmü duyurmak, yapılanları unutturmamaktır. Bizim de bir yayınevi olarak elimizden gelen budur. Filistin davasını unutturmamak adına bu yola çıktık. Rim karakteri de yazarımızın gönlünden koptu. Çocuklara Filistin hakkında farkındalık oluşturmak için kitap içinde Filistin'i temsil eden semboller var. Mesela kitapta zeytin, Filistin bayrağının renkleri, Filistin'e özgü yaprak sarması geçiyor. Bu şekilde çocuklarımızın Filistin'i unutmamasını sağlamış olacağız inşallah."
Rim'in doğum günü olan 23 Aralık'a az bir zaman kala öldürüldüğünü anımsatan Oklan, "Temel amacımız, çocukları çok ajite etmeden bir şeyler anlatmaktır. Çocuk edebiyatının amacı da budur. Çocuğun içini kanatmadan onun diline, yaşına, pedagojik uygun olarak anlatmaktır. Kitapta Rim ölümünden herhangi bir vurgu yok. Ancak sona gelindiğinde çocuk Rim'in artık şehit olduğunu anlıyor." açıklamasını yaptı.
"Filistin'in çocukların kalbinde yer edinmesini istedim"
Kitabın yazarı Merve Kahraman Öztürk ise hikayenin Rim ve dedesi arasındaki ilişkiden beslendiğine işaret ederek, şunları kaydetti:
"Gazze ve Filistin'in çocukların kalbinde ve aklında yer edinmesini istediğim için kitabı kaleme aldım. Yazmak zorunda hissettim çünkü çocuklardan yapmadıklarımız ya da yapamadıklarımız için bir özür dilemem gerekiyordu. Bu bir özür olur mu bir ayıbı örter mi bilmiyorum ama inşallah okuyan çocukların kalbine Gazze, Rim ve Filistin yerleşir. En azından buna vesile olurum."
Son Dakika › Kültür Sanat › TDV, Gazze'deki saldırılarda ölen 3 yaşındaki Rim için çocuk kitabı yayımladı - Son Dakika
Muğla'da düzenlenen 'Bir kitap bir insan' projesi kapsamında Muğlalı yazar Mehmet Atilla, 550 öğrenciyle buluştu. Öğrenciler, Atilla'ya kitaplarını imzalattı ve sorularını sordu. Proje, çocukların kitaplara olan ilgisini artırmayı hedefliyor.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Antalya Devlet Opera ve Balesi ile Antalya Devlet Tiyatrosu'nun ortaklaşa kullandığı Haşim İşcan Kültür Merkezi'nin bakımsız halini görünce "Belediye görmüyor mu? Rezalet" diyerek sitem etti. Karadağlı'nın şikayet ettiği bina, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait çıktı.
Eskişehir'de tiyatro sanatçısı Hüseyin Demir, 20 yıldır ramazan aylarında her pazar Karagöz ile Hacivat temsiliyle izleyici karşısına çıkarak gölge oyunu geleneğinin yaşatılmasına katkıda bulunuyor. Hüseyin Demir, izleyicileri de oyuna dahil ederek oyunlarının katılımcı olmasını sağlıyor. Gösterilerini halka açık ve ücretsiz düzenleyen Demir, oyunu kendi tasarladığı dekorlarla sahneliyor. Dijitalleşme karşısında organik bir örnek sunan Demir, temsillerinin hem çocukları hem de yetişkinleri etkilediğini belirtiyor.
Çeşme’nin ilk kadın belediye başkanı olmaya hazırlanan CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli seçime günler kala temposunu arttırarak çalışmalarına devam ediyor. Adaylık sürecini ve projelerini ANKA Haber Ajansına anlatan Denizli, Çeşme’nin en büyük ihtiyaçlarından birinin sosyal konut olduğunu belirterek "Ekonomimizin geldiği yer itibarıyla alım gücünün düşmesi ile birlikte sosyal konut Çeşme’de ciddi bir beklenti. Biz de zaten bu konuyu proje lansmanımızda duyurduğumuz gibi 419 hanelik bir sosyal konut projesini Çeşme halkı ile benim dönemimde buluşturacağız” dedi.
Türkiye'nin kültürel hafızası Milli Kütüphane kaynaklarında bugüne kadar 20 milyon sayfa dijitale aktarılırken, kütüphanenin yakın zamanda Ankara dışından da erişilebilir hale getirilmesine ilişkin çalışmalar başlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, dijitalleşme çalışmaları hakkında bilgi verdi. Milli Kütüphane, gazete, dergi, kitap ve diğer bilgi kaynaklarını dijitalleştirerek vatandaşların çevrimiçi erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.
Eyüpsultan Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikler kapsamında Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde gerçekleştirilen Ramazan Sohbetlerinin konuğu emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan oldu. Nursaçan, günlük hayatta yaşananların İslami boyutuna dikkat çekti ve önemli bilgiler aktardı.
Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyünde bulunan Troya Müzesi, Troy Museum Journal adlı dijital dergiyi araştırmacıların kullanımına sundu. Dergi, müzecilik, arkeoloji, tarih, sanat tarihi, etnografya, sosyoloji, coğrafya, edebiyat tarihi, felsefe tarihi ve kültürel çalışmalara ait içerikler içermektedir. Amacı, bilimsel araştırmaların ve çalışmaların yayınlanması ve araştırmacılarla paylaşılmasıdır. Derginin ilk sayısı yayınlanmış olup, ikinci sayısı eylül ayında yayınlanacak ve yılda iki sayı olarak devam edecektir. Troya Müzesi, derginin uluslararası platformlarda da taranmayı hedeflemektedir.
Erzincan Valiliği himayesinde yürütülen Huzur İçin Erzincan Projesi kapsamında, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Erzincan Emniyet Müdürlüğü iş birliği ile 'Birlikte Emniyetteyiz' paneli düzenlendi. Panele Rektör Prof. Dr. Akın Levent, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve diğer yetkililer katıldı. Panelde erken yaşta evlilik, aile içi şiddet, siber suçlar ve kadın destek hattı gibi konular ele alındı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit'te kurulan Lokomotif Çocuk Köyü'nde çocuklar hem eğleniyor hem de yeni bilgiler öğreniyor. Köyde düzenlenen etkinlikler arasında sahne gösterileri, yarışmalar ve atölyeler yer alıyor. Ayrıca, çocuklar ve ebeveynler için psikolojik danışmanlık hizmeti de sunulacak.
Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan ve bir zamanlar Ermeniler tarafından kullanılan Tarihi Tuzhisar Kilisesi, sahibi Hatice Akay tarafından 16 milyon TL bedelle satışa çıkarıldı. Kilise, 1. derecede sit alanı ve koruma altında olup, tapusu bulunmaktadır. Kilisenin içerisinde ve dış yüzeyinde haç işaretinin işlendiği taşlar bulunmaktadır. Kilisenin satış süreci başlamış olup, yeni sahibine hayırlı olsun denilmiştir.
Sizin düşünceleriniz neler ?