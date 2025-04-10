Tekirdağ'da 100 Kişi Aynı Anda Kitap Okudu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Tekirdağ'da 100 Kişi Aynı Anda Kitap Okudu

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Tekirdağ'da düzenlenen etkinlikte 100 kişi, aileleriyle birlikte kitap okuyarak farkındalık oluşturdu.

10.04.2025 13:36
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Tekirdağ'da 100 kişi aynı anda kitap okudu: "Ailemle okuyorum, geleceğe ışık tutuyorum"

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da "Kitaplar canlanıyor, ailemle kitap okuyorum" etkinliğinde yaklaşık 100 kişi aynı anda kitap okuyarak farkındalık oluşturdu.

Süleymanpaşa ilçesindeki Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, çocuklar aileleriyle birlikte ellerine kitaplarını alarak aynı anda okumaya başladı. Etkinlik, Cumhurbaşkanı tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi ve Kütüphaneler Haftası kapsamında Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edildi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özgür Parıltı yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın 2025 yılını aile yılı ilan etmesi ile kütüphaneler haftası kapsamında düzenlediğimiz bir etkinlik. 'Kitaplar canlanıyor, ailemle kitap okuyorum' etkinliği düzenledik. Okullarımızdan öğrencilerimiz velilerle kitap okuyarak Milli Eğitim Bakanlığımızın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitim sistemimizdeki sadece akademik başarının üzerine değil, kitap okumanın da önemli bir değer olduğu, en temel olduğu ailece bir etkinlik yapmanın geleceğe bırakılabilecek en temel miras olduğunu işlemeyi düşündük. Bu vesileyle kitapları seven, kitaplarla büyüyen, kitaplarla düşünen, sorgulayan bireyler yetiştirme yolunda aynı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde olduğu gibi hareket ediyoruz. Öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve sevgili velilerimize çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Edebiyat öğretmeni Filiz Aksuna ise "İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kütüphaneler Haftası münasebetiyle 'Kitaplar Canlanıyor' adı altında bir etkinlik düzenledi. Etkinliğimizde çocuklarımıza kütüphane sevgisini, kütüphane ortamını tanıtmak, aynı zamanda kitap sevgisini kazandırmak istedik. Kostümlerle kitapların tanıtımı yapıldı, öğrencilerimiz okudukları kitapları arkadaşlarına anlatarak onların da merak edip okumasını sağladı. 2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesi kapsamında da velilerimizin katılımıyla güzel bir birliktelik oluştu. Gelecek yıllarda da bu etkinliğin sürmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yanı sıra veliler ve öğretmenler de yoğun ilgi gösterdi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Tekirdağ'da 100 Kişi Aynı Anda Kitap Okudu - Son Dakika

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