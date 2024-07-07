Kültür Sanat

Teknoloji ile kaybolan oyuncak 'topaç'

Kahramanmaraşlı usta oyuncağı gelecek nesillere aktarıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta ahşap ustası unutulmuş topaç oyuncağını küçük işletmesinde hazırlayarak gelecek nesillere aktarıyor.

Kahramanmaraş'ın geleneksel oyun kültürlerinden biri olan topaç oyuncağı, geçmiş ve gelecek kuşakları birbirine bağlamaya devam ediyor. Özellikle son 20 yıldır teknolojinin gelişmesi ve oyun kültürünün değişmesiyle beraber çocukların sokak aralarına oynadığı topaç unutuldu. Demirciler Çarşısı'nda ahşaba adeta şekil verip yeniden gün yüzüne çıkaran esnaflar topaç üretimini sürdürüyor. Kahramanmaraş'ta 'deveme' denilen oyuncağa, farklı coğrafyalarda farklı isimlerle adlandırılıyor. Topaç üretmeye ve geleneksel oyuncağı gelecek nesillere aktarmaya çalıştığını ifade eden 34 yaşındaki esnaf Ömer Selaldı, " Türkiye'nin farklı bölgelerinde farklı isimlerle adlandırılır. Eskiden beri babalarımızdan abilerimizden kalan oyuncaklarımızdan biridir. En doğal ve en güzel oyuncaklardandı. Çocuklar şuanda bunu görüyor bir defa oynayıp atıyor çünkü elinde telefon ve tablet var. Eskiye dönmek zor görünüyor ama biz elimizden geldiğince yaşatmaya çalışıyoruz. Biz bu işi yapanlar olarak 15 - 20 ustadan birkaç kişiye düştük" dedi.