Telif Hakları İçin MESAM'dan Çağrı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Telif Hakları İçin MESAM'dan Çağrı

Telif Hakları İçin MESAM\'dan Çağrı
31.07.2025 17:29
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MESAM Başkanı, telif hakları gelişiminde engel olan MSG ve MÜYORBİR'in denetlenmesini istedi.

TÜRKİYE Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül, "MESAM son dört yılda telif hakları alanında önemli bir atılım gerçekleştirdi. Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) ve Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) maalesef Türkiye'deki telif gelişiminin önünde büyük bir engel olarak duruyor. Son olarak MESAM'a yönelik bir operasyonda bulundular. Bu operasyon MSG ve MÜYORBİR imzasını taşıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bir çağrıda bulunmak istiyoruz; meslek birlikleri sürekli ve daha sıkı denetlenmelidir" dedi.

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül, Şişli'deki MESAM Merkez Binası'nda yönetim kurulu üyeleriyle kendilerine yöneltilen iddialara ilişkin açıklama yaptı. 15 bin üyeleri olduğunu söyleyen Ergül, "4 yıl önce göreve geldiğimizde dünyanın son 6 ülkesinden biri olan Türkiye, şu anda 39'uncu sıraya yükselmiş durumda. Hedef ilk 20. Fakat MSG ve MÜYORBİR maalesef Türkiye'deki telif gelişiminin önünde büyük bir engel olarak duruyor. Son olarak MESAM'a yönelik bir operasyonda bulundular. Bu operasyon MSG ve MÜYORBİR imzasını taşıyor. Şöyle ki; bizim 15 bin civarında üyemiz var. Yıllık hak edişlerini 3 aylık periyotlar halinde bizden alıyorlar. Ama bu üyelerimiz paraya sıkıştıklarında kendi paralarını, kendi telif hak edişlerini avans olarak da alabiliyorlar" diye konuştu.

'SON 4 YILDIR ÇOK REVAÇTA'

Ergül, "Bu sistem 2008'den beri MSG'de var. MESAM'a da 2 yıl önce getirdik. Şimdi bunu mahkemeye taşıyorlar. Bunu Kültür ve Turizm Bakanlığı'na taşıyorlar. Şikayetlerde bulunuyorlar. 'MESAM avans vermesin. Biz verelim ama MESAM vermesin' diyorlar. Çünkü MESAM avans vermesin ki biz avansı kullanarak MESAM'ın yüksek telif getiren üyelerini MSG'ye transfer edelim ve MESAM'ın içini boşaltalım. Vaktiyle Sezen Aksu'dan tutun, Erkin Koray'a kadar herkesi çeşitli vaatlerle, avans taahhütleriyle MSG'ye götürdüler. MESAM'ın içini boşalttılar. Ama MESAM son 4 yıldır çok revaçta olunca tersine bir göç başladı" ifadelerini kullandı.

'YABANCI MESLEK BİRLİKLERİ BUNUN FARKINDA'

FETÖ gölgesinin düştüğü konuşulan bir örgütten bahsettiklerini söyleyen Ergül, "MSG, ülkemiz müziğine yönelik yabancı kaynaklı operasyonların adeta merkezi haline gelmiştir. Bazı emperyal ülkeler Türk müzik sektörünü ele geçirmek istiyor. Türk dizileri şu anda dünyanın her yerinde revaçta. Onun müzik kısmındaki telifleri biz topluyoruz. Yabancı meslek birlikleri de bunun farkında. O büyük meslek birlikleri bu sefer kancayı Türk müzisyenlere takmış durumda. 'Boş verin o meslek birliklerini. MESAM'ı bırakın, bize geçin. Bizim imkanlarımız daha iyi. Biz daha yüksek avans verebiliriz' diyorlar. Peki bunu kimin eliyle yapıyorlar? MSG'nin ilişki içinde olduğu editörler ve hukukçular eliyle yapıyorlar. Yani MSG özetle karanlık bir örgüt, bu ülkenin aleyhine faaliyet gösteren bir fikri mülkiyet örgütüdür. Ferhat Göçer adeta telife karşı bir görüntü veriyor" dedi.

'EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR ŞEY YAŞANIYOR'

Ergül, "Ama MÜYORBİR'in asıl problemi de şu: Burası bir meslek birliği görüntüsünden çok uzak, bir hukuk ofisi gibi çalışıyor. Meslek birliklerimizde eşi benzeri olmayan bir şey yaşanıyor orada. Hukuk danışmanı hem kurumun üyesi, hem kurumun hukuk danışmanı, hem kurumun popüler üyelerinin kişisel, şahsi avukatı. Kurumu ikna ediyor, kurum dijitalden çekiliyor. Bugün binlerce yorumcu sanatçı mağdur edilmiş durumda. Bazıları yapımcının insafına bırakılmış durumda. Yapımcının insafına kalmış, ödeme yapar ya da yapmaz" diye konuştu.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA ÇAĞRI

Ergül, "Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Meslek birlikleri sürekli ve daha sıkı denetlenmelidir. Gelişmekte olan telif sektörünün önünde engel teşkil eden kişi ya da kurumlar ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalmalıdır. Tüm meslek birlikleri yöneticilerinin banka hesapları, mal varlıkları incelenmelidir. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde bulunan Fikri Mülkiyet Akademisi var. Bu akademi üzerinden meslek birliği yönetimlerine aday üyeler çeşitli sınavlara tabi tutulmalı. Ancak fikri mülkiyet sistematiğini bilen ve sertifika alabilenler, sınavı geçebilenler meslek birliklerinde aday olmalıdır. Konuyla ilgili ve özellikle yasal düzenlemeler yapılmalı. Meslek birliklerinin çalışma esaslarını belirleyen yönetmelikte gerekli düzenlemeler yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Telif Hakları İçin MESAM'dan Çağrı - Son Dakika

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