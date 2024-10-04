Teşkilat Oyuncuları TEKNOFEST\'te Hayranlarıyla Buluştu

Kültür Sanat

TRT'nin sevilen dizilerinden "Teşkilat"ın oyuncuları, Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) hayranlarıyla bir araya geldi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, Adana Havalimanı'nda devam ediyor.

Festivali ziyaret eden "Teşkilat" dizisinin oyuncuları Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin ve Melisa Akman, TRT standında düzenlenen etkinliğe katıldı.

Oyuncular, imza verdikleri hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yunus Emre Yıldırımer, AA muhabirine, TEKNOFEST'in çok özel ve gurur verici bir organizasyon olduğunu söyledi.

Festivalde olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Yıldırımer, teknolojik gelişmeleri görme şansı bulduklarını anlattı.