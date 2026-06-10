Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Testere Vadisi, doğal güzellikleri ve zorlu yürüyüş parkurlarıyla yılın her mevsimi doğaseverleri ağırlıyor.
Adını testereyi andıran kaya oluşumlarından alan vadi, akarsuları, bitki örtüsü ve kayalıklarıyla dikkat çekiyor.
Bölge, doğa yürüyüşü ve dağcılık faaliyetlerine elverişli yapısıyla ziyaretçileri ağırlıyor.
Iğdır Dağ Safari Dağcılık Kulübü üyeleri de vadide yürüyüş gerçekleştirdi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Testere Vadisi: Doğaseverlerin İlgi Merkezi - Son Dakika
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