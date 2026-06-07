Tevfik Fikret Sergisi Galatasaray Müzesi\'nde Açıldı

Galatasaraylılar Derneği'nin geleneksel Pilav Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Ressam ve Şair Tevfik Fikret" sergisi, Galatasaray Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Galatasaraylılar Derneği tarafından Galatasaray Lisesi'nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Pilav Günü etkinliğinin çerçevesinde "Ressam ve Şair Tevfik Fikret" sergisi, Galatasaray Müzesi'nde kapılarını açtı. Tevfik Fikret'in sanatçı kimliğini farklı yönleriyle ele alan sergi, Galatasaray camiası ile edebiyat ve sanat dünyasından çok sayıda ziyaretçiyi bir araya getirdi. Küratörlüğünü Cenk Tıkız'ın üstlendiği serginin yönetmenliği ise Tunç Bilge tarafından gerçekleştirildi. Sergi açılışı, Galatasaraylılar Derneği Başkanı Metin Sinan Aslan ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek tarafından yapıldı. Yakın tarihte Reha Bilge imzasıyla okurların beğenisine sunulan "Ressam ve Şair Tevfik Fikret" kitabı da serginin hayata geçirilmesine ilham kaynağı oldu. Tevfik Fikret'in yalnızca şair kimliği değil; ressamlığı, Galatasaray Sultanisi Müdürlüğü esnasından okulun ve Galatasaray Spor Kulübü'nün gelişmesinde oynadığı önemli rolü de ele alan çalışma, serginin kavramsal çerçevesinin oluşmasında etken oldu. Sergide, Tevfik Fikret'in dünyasını ve sanat anlayışını yansıtan eserler ile zengin görsel materyaller ziyaretçilere sunuluyor. Seçki, sanatçının çok yönlü kişiliğini farklı perspektiflerle yeniden değerlendirme imkanı sağlıyor. Yoğun ilgi gören açılışta ziyaretçiler sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı. "Ressam ve Şair Tevfik Fikret" sergisi, yaz boyunca Galatasaray Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.

"Bu sergiyle, Galatasaray'ın köklerinde yer alan özgürlük, aydınlanma ve insan sevgisi mirasını yeniden hatırlıyoruz"

Galatasaray Kulubü Başkanı Dursun Özbek, bu sergiyle, Galatasaray'ın köklerinde yer alan özgürlük, aydınlanma ve insan sevgisi mirasını yeniden hatırladıklarını ifade ederek, "Bugün burada yalnızca büyük bir şairi ve ressamı değil, Galatasaray ruhunun en güçlü temsilcilerinden birini anmak ve eserleriyle yeniden buluşmak için bir araya geldik. Tevfik Fikret, Türk aydınlanmasının öncülerinden, Galatasaray Lisesi'nin seçkin mezunu, öğretmeni ve müdürü; özgür düşüncenin, çağdaş eğitimin ve vicdan sahibi bireyler yetiştirmenin yılmaz savunucusuydu. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben devrim ruhunu ondan aldım' sözleri, onun ülkemizin düşünce hayatındaki yerini en güçlü şekilde anlatmaktadır. Biz Galatasaraylılar için Tevfik Fikret'in anlamı daha da özeldir. Kendisi, kulübümüzün hami başkanı olarak Galatasaray'a sahip çıkmış, onu yalnızca bir spor kulübü değil; kültürün, eğitimin, dayanışmanın ve çağdaş değerlerin yuvası olarak görmüştür. Bugün bu sergiyle, Galatasaray'ın köklerinde yer alan özgürlük, aydınlanma ve insan sevgisi mirasını yeniden hatırlıyoruz. Tevfik Fikret'i saygı, minnet ve özlemle anıyor; bu anlamlı serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum değerli Galatasaraylılar" dedi.

"Tevfik Fikret bizim ortak bir değerimizdir"

Yazar Reha Bilge, Tevfik Fikret'in ortak bir değer olduğunu söyleyerek, "Biliyorsunuz Tevfik Fikret Türkiye'de ve Türk edebiyatında önemli bir şair olarak benimsenir, kabul edilir ve tanınır. Ama pek insanların bilmediği bir özelliği daha vardır, o da ressam yönüdür. İşte bu sergi öncelikle o ressam yönünü ortaya koyuyor. İkincisi kitabın içeriğinde bir müthiş başarılı ve Türk eğitim sistemine sadece Galatasaray'a değil, büyük hizmetler ve öncülükler yapmış bir okul müdürü, bir eğitimci ve aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü'nün kuruluş aşamalarında o kulübün ayakta kalması için o kulübe desteğini esirgememiş yine bir hami, bir koruyucu figürdür. Fakat Tevfik Fikret'i sadece Galatasaray'ın bir değeri olarak düşünmek yanlış olur. Çünkü Tevfik Fikret'in gerek eğitime yaptığı katkılar, gerek Türk futboluna yaptığı hizmet bütün Türk futbolunun, bütün Türk eğitim sistemine yapılmış hizmetler ve katkılardır. Dolayısıyla Tevfik Fikret bizim ortak bir değerimizdir. Uzun bir iş oldu. Şimdi bir kere metin çalışmam Covid yıllarıyla başladı. Aşama aşama geldi, önce büyükçe bir makale oldu. Sonra başka bir konuda yine Tevfik Fikret üzerine bir makale oldu. Geçtiğimiz yıl 100. ölüm yıl dönümü münasebetiyle yetiştirmek için yoğun bir çalışma dönemine girdim ve sonunda kitap yıl sonu itibarıyla bitti. Fakat baskısıydı, tasarımlarıydı derken işte geçtiğimiz ay yayına sunabildik. Bu kitabın bütün gelirini de Galatasaraylılar Yardımlaşma Vakfı'na ben bağışladım" diye konuştu.

Galatasaraylılar Derneği Başkanı Metin Sinan Aslan ise sergi dolayısıyla heyecanlı olduğuna değinerek, "Heyecanlıyım çünkü bir defa Tevfik Fikret'i hepimize tekrar anımsatma, bir içselleştirme imkanı verecek bu sergi. İkincisi heyecanlıyım çünkü İstiklal Caddesi'nden geçen her çocuk yanındaki babasına, annesine, dedesine, anneannesine 'kim bu amca, kim bu bey' diye soracak. Belki biri içeri girecek, belki birisi Tevfik Fikret'ten bir iki dize öğrenecek. Bu bile bizim için büyük bir kazanç. Eksik olmasın Sayın Kulüp Başkanımız da bize bu imkanı verdi, bu sergiyi açabildik" şeklinde konuştu. - İSTANBUL